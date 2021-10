Une conférence de presse allemande sur les décès post-vaccinaux censurée (TrialSite News)

Une conférence de presse allemande sur les décès post-vaccinaux censurée

Article originel : German Press Conference on Post-vaccine Deaths Censored

TrialSite News, 5.10.21



La confiance du public dans les protocoles de vaccination imposés par les gouvernements du monde entier s'effrite en réponse à la censure des documents jugés comme favorisant les programmes anti-vaccins. TrialSite a couvert les nouvelles liées aux décès post-vaccinaux et les réponses des fabricants de vaccins et des gouvernements du monde entier. En septembre, un autre groupe d'experts a organisé une conférence de presse en Allemagne pour discuter des décès post-vaccinaux et de l'analyse microscopique des vaccins qui pourraient en être la cause.

Ces dernières années, le public allemand a reçu 40 millions de vaccins par an, administrés pour le protéger contre la grippe, les oreillons, la rougeole et d'autres maladies connues de longue date. Chaque année, environ 20 personnes meurent dans les 14 jours suivant la vaccination. Entre janvier et juillet 2021, suite à l'introduction des vaccins COVID-19, 80 à 90 millions de vaccinations (de toute sorte) ont été administrées - et 1 230 personnes sont décédées dans les deux semaines suivant l'injection. Le nombre de décès liés aux vaccins a donc été multiplié par 20 en peu de temps, même si l'on considère que le nombre de vaccinations a doublé.

C'est cette tendance aux décès post-vaccination qui a conduit un groupe de médecins et de scientifiques à examiner de plus près...

