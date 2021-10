Une étude italienne révèle que seules les personnes très âgées et déjà malades sont susceptibles de mourir du virus selon The Telegraph

Les personnes vaccinées qui meurent de la Covid ont un âge moyen de 85 ans et cinq maladies sous-jacentes.

Article originel : Vaccinated people dying of Covid have average age of 85 and five underlying illnesses

Par Sarah Knapton

The Telegraph, 21.10.21

Des appels à accélérer le déploiement des rappels alors qu'une étude révèle que seules les personnes très âgées et déjà malades sont susceptibles de mourir du virus alors que l'immunité commence à faiblir.