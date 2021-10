Une étude scientifique des CDC détruit la justification pour une obligation vaccinale (Substack)

Des scientifiques des CDC et du département de la Santé de l’État constatent que la charge virale du virus de la COVID-19 est semblable ou plus élevée chez les personnes vaccinées que chez les personnes non vaccinées.

Les droits civils et individuels n’ont de sens que s’ils continuent de protéger les personnes dans des situations difficiles. C’est pourquoi la Cour suprême des États-Unis a confirmé le droit des néo-nazis de traverser les quartiers juifs. C’est pourquoi il a maintenu le droit de brûler le drapeau étatsunien. La protection de ces droits lorsqu’il est difficile de le faire nous protège tous. Il garantit que le gouvernement n’érodera pas ces droits civils et individuels, y compris pendant une pandémie.

Les scientifiques des CDC et du département de la Santé viennent de publier une étude qui reflète encore une fois les dangers de rendre les droits civils et individuels subordonnés à une procédure médicale. Cette étude, intitulée Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination, a examiné des spécimens d’écouvillons provenant de 36 comtés du Wisconsin de la fin de juin à la fin de juillet 2021. Ils ont ensuite vérifié la charge virale du SRAS-CoV-2 dans chaque écouvillon.

Qu’ont-ils trouvé? Une charge virale élevée chez « 158 des 232 personnes non vaccinées (68 %...) et 156 des 225 personnes entièrement vaccinées (69 %...) symptomatiques ». Cela signifie qu’il n’y avait effectivement aucune différence entre les personnes symptomatiques vaccinées et non vaccinées en termes de porteurs du virus.



Mais l’étude ne s’arrête pas là. Elle a également révélé une charge virale élevée chez « 7 des 24 personnes non vaccinées (29 %...) et 9 des 11 personnes asymptomatiques entièrement vaccinées (82 %...) ». Cela signifie que parmi les personnes asymptomatiques, les personnes vaccinées avaient un pourcentage plus élevé avec une charge virale élevée. Comme je l’ai expliqué dans un entretien avec Shannon Bream, cela reflète que les non vaccinés qui attrapent le virus sont plus susceptibles d’être à la maison dans le lit avec des symptômes, alors que les personnes vaccinées qui attrapent le virus sont plus susceptibles de ne présenter aucun symptôme et donc de continuer leur routine quotidienne de propagation du virus sans le savoir.

Ces constatations sont présentées dans le tableau suivant. Il est à noter que plus la « valeur N1 Ct » est faible, plus la charge virale est élevée (et qu’une équipe d’Oxford a conclu qu’une valeur N1 Ct supérieure à 24 ne devrait pas être prise pour indiquer la présence d’un virus réel) :