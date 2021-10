Un géographe de Harvard spécialisé dans la santé des populations et un étudiant chercheur du Canada ont cherché à déterminer si l'augmentation des cas de SRAS-CoV-2 n'était pas liée aux niveaux de vaccination dans 68 pays du monde et 2947 comtés des États-Unis. Dirigée par SV Subramanian de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, cette étude a exploité Our World in Data pour l'analyse transnationale, en recueillant et en analysant des données jusqu'au 3 septembre 2021. Ils ont calculé le nombre de cas de COVID-19 pour 1 million de personnes pour 68 nations et comtés des Etats-Unis et ont évalué le pourcentage de la population qui était entièrement vaccinée.



L'étude a confirmé les analyses de TrialSite selon lesquelles les nations et les pays ayant des taux de vaccination plus élevés ne connaissent pas moins de cas de Sars-CoV-2 pour 1 million de personnes. Les preuves montrent absolument que le récit poussé par POTUS n'est ni fondé sur des données ni correct. Au contraire, les preuves montrent la nécessité de repenser le vaccin centré sur l'éradication de l'agent pathogène en faveur d'une approche plus diversifiée, ouverte et flexible. POTUS et ses collaborateurs doivent cesser immédiatement de s'en prendre aux personnes non vaccinées, car ils continuent à creuser un fossé entre des personnes qui ont besoin d'être réunies. Malheureusement, étant donné le nombre...

