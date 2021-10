Une nouvelle étude du Lancet confirme la chute de l'efficacité des vaccins anti-Covid (Daily Sceptics)

Une nouvelle étude du Lancet confirme la chute de l'efficacité des vaccins

Par Will Jones

Daily Sceptic, 6.10.21

Une étude parue dans le Lancet cette semaine confirme que l'efficacité des vaccins contre les infections s'estompe rapidement.

L'étude a porté sur 3 436 957 personnes âgées de plus de 12 ans, membres de l'organisation de soins de santé Kaiser Permanente Southern California. Elle visait à évaluer l'efficacité du vaccin Pfizer contre les infections par le SRAS-CoV-2 et les admissions à l'hôpital liées à la COVID-19 pendant une période pouvant aller jusqu'à six mois, la période d'étude allant du 14 décembre 2020 au 8 août 2021. En comparant les personnes entièrement vaccinées aux personnes non vaccinées, et en tenant compte des facteurs de confusion tels qu'une infection antérieure, les chercheurs ont constaté que l'efficacité contre l'infection avait chuté de 88 % (intervalle de confiance à 95 % 86-89 %) au cours du premier mois suivant la double vaccination à 47 % (43-51 %) après cinq mois. La variation en fonction de l'âge (illustrée ci-dessus) était largement comprise dans les marges d'erreur. Parmi les infections séquencées, les chercheurs ont constaté que l'efficacité du vaccin contre l'infection Delta était de 93 % (85-97 %) au cours du premier mois suivant la double-vaccination, mais qu'elle tombait à 53 % (39-65 %) après quatre mois. L'efficacité contre l'infection par d'autres variants au cours du premier mois suivant la double-vaccination était de 97 % (95-99 %), mais elle est tombée à 67 % (45-80 %) après 4-5 mois.

Efficacité du vaccin Pfizer selon le variant de la Covid

L'efficacité du vaccin contre les admissions à l'hôpital pour une infection par le variant Delta s'est maintenue à environ 93 % (84-96 %) pendant les six mois, tous âges confondus.

Toutefois, les chercheurs notent que les dernières données en provenance d'Israël "suggèrent qu'une certaine réduction de l'efficacité contre les admissions à l'hôpital a été observée chez les personnes âgées (65 ans et plus) environ six mois après avoir reçu la deuxième dose de [Pfizer]". Une question qui s'est posée récemment est de savoir dans quelle mesure les estimations de l'efficacité des vaccins sont affectées par le fait qu'un plus grand nombre de personnes ayant déjà été infectées décident de ne pas se faire vacciner. D'après cette étude, la réponse est : pas beaucoup du tout. Parmi les personnes non vaccinées, 2,3 % présentaient un ou plusieurs tests PCR positifs antérieurs, soit à peine plus que les 2 % des personnes doublement vaccinées.

Nombre et pourcentage d'individus ayant déjà subi un ou plusieurs tests PCR positifs.

Il convient également de noter que, bien que cette étude ajuste ses estimations brutes pour tenir compte de pas moins de 22 variables confusionnelles potentielles, les chiffres ajustés diffèrent très peu des chiffres non ajustés dans presque tous les cas. Cela suggère que les estimations non ajustées provenant de grands échantillons de population sont souvent une approximation juste en l'absence d'une analyse statistique sophistiquée. Toutefois, étant donné que les chiffres ajustés diffèrent peu des chiffres non ajustés, on ne comprend pas immédiatement pourquoi les estimations de l'efficacité du vaccin dans cette étude, bien que faibles et en baisse, sont tellement plus élevées que les dernières estimations non ajustées dérivées des données de Public Health England (à savoir, une efficacité négative du vaccin chez les plus de 40 ans, y compris moins 66 % chez les quadragénaires). Il ne semble pas que ce soit simplement une question de temps supplémentaire écoulé, car la plupart des personnes au Royaume-Uni n'ont pas été doublement vaccinées avant avril, mai ou juin, ce qui signifie que seulement quatre ou cinq mois se sont écoulés jusqu'en septembre, la même période que dans l'étude. Serait-ce parce que la période d'étude s'est terminée le 8 août, alors que la vague Delta en Californie commençait à peine (voir ci-dessous) ?

Au Royaume-Uni, l'efficacité du vaccin n'a pas chuté avant la seconde moitié de la poussée Delta, la première partie ayant été dominée par les infections chez les personnes non vaccinées (pour des raisons encore peu claires). La nouvelle étude s'est-elle terminée trop tôt pour que l'on puisse constater l'effet spectaculaire observé en Angleterre ?

Les auteurs affirment que leur étude indique que le déclin de l'efficacité des vaccins est principalement fonction du temps plutôt que du variant. Toutefois, les données recueillies en Angleterre semblent indiquer le contraire, car au cours de la même période, mais plus tard dans la vague du variant Delta, le déclin a été beaucoup plus important. Le déclin de l'efficacité du vaccin en Angleterre a été confirmé la semaine dernière par une nouvelle étude financée par le gouvernement (qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen par les pairs), selon laquelle la réduction de la transmission "a diminué au fil du temps depuis la deuxième vaccination, pour Delta, atteignant des niveaux similaires à ceux des personnes non vaccinées au bout de 12 semaines pour [le vaccin AstraZeneca] et s'atténuant considérablement pour [Pfizer]". En d'autres termes, en l'espace de trois mois seulement, AstraZeneca n'a rien fait pour prévenir la transmission, et Pfizer n'a guère fait mieux. L'une des principales recommandations des auteurs des deux études, à la lumière de leurs résultats, est de procéder à des rappels réguliers - dans le cas de la première étude, où de nombreux auteurs sont des employés et des investisseurs de Pfizer, cela peut être considéré comme peu surprenant. Cependant, si l'efficacité contre les maladies graves se maintient, pourquoi donner aux gens des rappels juste pour les empêcher d'attraper et de propager ce qui est en fait un rhume, et qui confère une immunité plus solide au fur et à mesure ? En outre, si l'efficacité diminue au bout de trois mois seulement, est-il possible d'administrer suffisamment de rappels pour avoir un impact quelconque sur l'infection et la transmission ? Ne vaudrait-il pas mieux dire que les vaccins, en offrant une protection personnelle contre les maladies graves à ceux qui le souhaitent, ont fait leur travail ? Mieux vaut aller de l'avant et abandonner toute idée de passeport vaccinal, de mandat et de rappels d'injections, et en général l'obsession désormais presque totalement inutile des vaccins contre la Covid.

