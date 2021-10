URGENT : Les vaccins contre la Covid vous empêcheront d'acquérir une immunité complète MÊME SI VOUS ÊTES INFECTÉS ET RÉTABLIS (Substack)

URGENT : Les vaccins contre la Covid vous empêcheront d'acquérir une immunité complète MÊME SI VOUS ÊTES INFECTÉS ET RÉTABLIS

ARticle originel : URGENT: Covid vaccines will keep you from acquiring full immunity EVEN IF YOU ARE INFECTED AND RECOVER

Par Alex Berenson

Substack, 21.10.21





Ne l'apprenez pas de moi, je n'ai même plus le droit de tweeter.

Apprenez-le d'un petit endroit que j'appelle le gouvernement britannique. Qui a admis aujourd'hui, dans son dernier rapport de surveillance des vaccins, que :

"Les niveaux d'anticorps N semblent être plus faibles chez les personnes qui contractent l'infection après deux doses de vaccination." (Page 23)