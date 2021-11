1 000 hospitalisations par jour : la France fait face à une cinquième vague dévastatrice de la Covid. En route vers une 3ème dose obligatoire et un confinement des non-vaccinés ?

1 000 hospitalisations par jour : la France fait face à une cinquième vague dévastatrice de la Covid et les cas augmentent en flèche

Article originel : '1,000 hospitalisations a day' France faces devastating fifth Covid wave as cases soar

Par Michael Curzon

Express.co





La FRANCE fait face à une cinquième vague dévastatrice de Covid, selon le ministre de la Santé du pays.





Nous utilisons votre inscription pour vous fournir du contenu selon les modalités que vous avez acceptées et pour améliorer notre compréhension de vous. Cela peut inclure des publicités de notre part et de la part de tiers, en fonction de notre compréhension. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Plus d'informations

Comme dans de nombreux autres pays du continent, les cas sont en constante augmentation en France, même si les décès restent relativement faibles. Selon le système de suivi Covid de Reuters, plus de 14 600 cas ont été signalés le 13 novembre, soit le chiffre le plus élevé enregistré depuis début septembre...

Lire la suite