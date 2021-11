[Vidéo] S'appuyant sur deux études scientifiques, un cardiologue britannique de renom déclare aux responsables politiques: "Soyez du bon côté de l'histoire et mettez fin aux mandats de vaccination" (TrialSite News)

Un cardiologue britannique de renom : Soyez du bon côté de l'histoire et mettez fin aux mandats de vaccination

Note de SLT : Nous avons ajouté dans le corps du texte, les liens vers l'étude de Circulation retrouvant un risque cardiaque alarmant notamment de syndrome coronarien aigu chez les sujets vaccinés par les vaccins à ARN contre la Covid et les propos du Dr Malhota rapportant les résultats d'une autre étude toute aussi alarmante. Vous les trouverez également dans les références en bas de page. Voir également une interview du même médecin en bas de page.

Un célèbre cardiologue britannique et défenseur de la santé publique a tiré la sonnette d'alarme sur les mandats de vaccination contre la COVID-19 l'autre jour dans une émission d'information britannique. Faisant référence aux récentes conclusions de l'étude du Dr Steven Gundry, le Dr Aseem Malhotra a déclaré que les signaux de sécurité cardiaque associés au vaccin contre le SRAS-CoV-2 sont significatifs, et pourtant il a eu connaissance d'une autre étude, par l'intermédiaire d'une sorte de lanceur d'alerte dans une prestigieuse université britannique, selon laquelle les vaccins contre la COVID-19 déclenchent des troubles cardiovasculaires, notamment une augmentation du risque de crise cardiaque. Le Dr Malhotra a déclaré que les responsables des politiques publiques doivent maintenant envisager de mettre fin à tous les mandats de vaccination contre la COVID-19. Le Dr Malhotra rappelle à tous que la profession de la santé consiste à servir le patient, et non l'industrie pharmaceutique. Il a averti tous ceux qui veulent être "du bon côté de l'histoire" qu'ils doivent immédiatement envisager un changement de politique.

