Allégations d'influence de Bill Gates et de l'OMS sur les protocoles de vaccination exclusive (TrialSite News)

Allégations d'influence de Bill Gates et de l'OMS sur les protocoles de vaccination exclusive

Article originel : Allegations of Bill Gates and the WHO Influencing Vaccine-Only Protocols

TrialSite News, 3.11.21

De nombreux gouvernements ont été critiqués pour avoir tardé à mobiliser des ressources ou à mettre en place des politiques préventives qui auraient permis de minimiser la propagation de la COVID-19, notamment en recommandant des antiviraux issus de la recherche dès les premiers stades de la maladie. Si les vaccins constituent le moyen de dissuasion actuellement disponible contre la COVID-19 chez les adultes, de nombreux groupes à risque bénéficieraient de traitements antiviraux, ce qui soulève la question suivante : pourquoi des agences comme l'OMS ont-elles fait pression sur des traitements abordables comme la fluvoxamine ou l'ivermectine ? TrialSite a suivi de près les préoccupations entourant l'intérêt de l'OMS à ne recommander que certains médicaments ou vaccins. Parmi ces discussions figurent les allégations d'un lanceur d'alerte visant Bill Gates et l'OMS. TrialSite enquête sur les allégations selon lesquelles Bill Gates aurait influencé les protocoles relatifs aux vaccins uniquement.

Au début de la pandémie, les gouvernements et les organisations privées se sont tournés vers des organismes de renommée internationale, comme l'Organisation mondiale de la santé (OMS), pour diriger la mise en œuvre des protocoles de sécurité de la COVID-19. L'OMS a fortement influencé les mandats de vaccination dans le monde entier, contribuant, selon les critiques, au discours contre l'utilisation de l'ivermectine ou de l'hydroxychloroquine par...



