Apartheid et dicature saintaires. La Lettonie interdit le vote aux députés non vaccinés et suspend leur rémunération (EuroNews)

La Lettonie interdit le vote aux députés non vaccinés et suspend leur rémunération

Euronews, 12.11.21



Note de ST : Et, ce n'est que le début !

Les députés lettons qui n'ont pas été vaccinés ou qui ne se sont pas remis d ela COVID-19 verront leur salaire suspendu et ne pourront plus prendre part aux votes parlementaires.

Les députés ont approuvé la mesure lors d'un vote vendredi avec 62 voix pour dans le parlement de 100 sièges.

"A partir du 15 novembre, un député ne pourra participer aux travaux de la Saeima [le Parlement letton] que s'il a présenté un certificat COVID-19 interopérable confirmant le fait de la vaccination ou de la maladie", indique le communiqué du service de presse du Parlement.

"Le versement d'un salaire mensuel et d'une indemnité sera suspendu pour un député de la Saeima qui ne sera pas autorisé à participer aux travaux du parlement", ajoute le communiqué...



