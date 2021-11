AstraZeneca pourrait passer du rôle du héros à celui du méchant (The Times)

AstraZeneca pourrait passer de héros à méchant

Article originel : AstraZeneca could go from hero to villain

Par Patrick Hosking

The Times, 13.11.21

La décision d'AstraZeneca de commencer à intégrer une marge bénéficiaire sur les ventes futures de son vaccin Covid, qui a sauvé la planète, est compréhensible, mais elle suscitera inévitablement des critiques. AstraZeneca avait précédemment promis de vendre le vaccin à prix coûtant pendant toute la durée de la pandémie.

Son argument selon lequel la pandémie entre dans une phase endémique, terme désignant un niveau d'infection de fond faisant partie de la vie quotidienne, est un peu prématuré. Au niveau mondial, les infections et les décès sont en augmentation et l'Organisation mondiale de la santé ne pense pas que la pandémie soit terminée. Oxfam accuse la plus grande entreprise britannique de ne pas tenir ses promesses.

Mais Astra pense avoir fait sa part. Elle pense également avoir rempli ses obligations envers l'Université d'Oxford, qui a développé la science à l'origine du vaccin...

