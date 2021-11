Au procès des attentats du 13 novembre, François Hollande défend "sa guerre contre l'Etat islamique" (Vidéos) alors que sa politique l'a alimenté en armes et munitions (Vidéos)

Hollande a eu beau déclarer à la barre lors du procès des attentats du 13.11.15 qu'il connaissait la menace mais ne savait ni où ni quand les terroristes frapperaient, il a eu beau déclarer avoir lutté contre l'Etat islamique et défendre "sa guerre contre l'Etat islamique", sa politique trouble en Syrie nous est revenue en mémoire notamment ses ventes d'armes aux djihadistes modérés, l'action de Lafarge auprès des terroristes de l'EI parfaitement connue par les services secrets français, sa politique favorable aux djihadistes d'Al-Qaida (AL Nosra) en lien avec les djihadistes modérés et l'EI. Le double jeu de François Hollande et de sa politique alignée sur celle des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et d'Israël en Syrie, dans le cadre de l'OTAN, n'aura échappé à personne ou presque.