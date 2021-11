Augmentation mystérieuse des crises cardiaques dues à l'obstruction des artères (The Times)

Augmentation mystérieuse des crises cardiaques dues à l'obstruction des artères Article originel : Mystery rise in heart attacks from blocked arteries Par Helen Puttick The Times, 30.09.21

Les experts de la santé sont déconcertés par la forte augmentation d'un type de crise cardiaque courant et potentiellement mortel dans l'ouest de l'Écosse.



Au cours de l'été, le nombre de personnes transportées d'urgence au Golden Jubilee National Hospital de Clydebank avec des artères partiellement obstruées coupant l'approvisionnement en sang du cœur a augmenté de 25 %.



En général, le centre, qui est le plus grand de ce type au Royaume-Uni et qui traite les personnes de cinq zones de santé, reçoit 240 patients par mois souffrant de cette forme de crise cardiaque, mais ce chiffre est passé à plus de 300 en mai, juin et juillet de cette année. Les médecins ont cherché un modèle parmi les patients afin de déterminer si un accès plus limité aux contrôles de santé dans les régions de l'Est et de l'Ouest est susceptible d'entraîner une augmentation du nombre de crises cardiaques...

