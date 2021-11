Avertissement. Les vaccins contre la COVID à ARNm augmentent de façon spectaculaire les marqueurs inflammatoires endothéliaux et le risque de syndrome coronarien aigu (SCA) tel que mesuré par le test cardiaque PULS (Circulation)

Les vaccins contre la COVID à ARNm augmentent de façon spectaculaire les marqueurs inflammatoires endothéliaux et le risque de syndrome coronarien aigu (SCA) tel que mesuré par le test cardiaque PULS : un avertissement

Article originel : Mrna COVID Vaccines Dramatically Increase Endothelial Inflammatory Markers and ACS Risk as Measured by the PULS Cardiac Test: a Warning

Par Steven R Gundry

Circulation, 8.11.21



Cet article a reçu une expression de préoccupation.



Résumé

Notre groupe utilise le PLUS Cardiac Test (GD Biosciences, Inc, Irvine, CA), une mesure cliniquement validée de plusieurs biomarqueurs protéiques qui génère un score prédisant le risque à 5 ans (pourcentage de chance) d'un nouveau syndrome coronarien aigu (SCA). Le score est basé sur les variations par rapport à la norme de plusieurs biomarqueurs protéiques, dont l'IL-16, une cytokine pro-inflammatoire, le Fas soluble, un inducteur d'apoptose, et le facteur de croissance des hépatocytes (HGF), qui sert de marqueur de la chimiotaxie des cellules T dans l'épithélium et le tissu cardiaque, entre autres. Une élévation au-dessus de la norme augmente le score PULS, tandis qu'une diminution en dessous de la norme abaisse le score PULS.Le score a été mesuré tous les 3-6 mois dans notre population de patients pendant 8 ans. Récemment, avec l'arrivée des vaccins à ARNm COVID 19 (vac) de Moderna et Pfizer, des changements spectaculaires dans le score PULS sont apparus chez la plupart des patients. Un total de 566 patients, âgés de 28 à 97 ans, ratio M:F 1:1, vus dans un cabinet de cardiologie préventive, ont subi un nouveau test PULS effectué de 2 à 10 semaines après la deuxième injection de COVID et ont été comparés au score PULS précédent effectué 3 à 5 mois avant l'injection. L'IL-16 de base a augmenté de 35=/-20 au-dessus de la norme à 82=/- 75 au-dessus de la norme après la vaccination ; le sFas a augmenté de 22+/- 15 au-dessus de la norme à 46=/-24 au-dessus de la norme après la vaccination ; le HGF a augmenté de 42+/-12 au-dessus de la norme à 86+/-31 au-dessus de la norme après la vaccination. Ces changements ont entraîné une augmentation du score PULS de 11 % à 25 % du risque de SCA à 5 ans. Nous concluons que les vacs à ARNm augmentent considérablement l'inflammation de l'endothélium et l'infiltration des cellules T dans le muscle cardiaque et peuvent expliquer les observations de thrombose accrue, de cardiomyopathie et d'autres événements vasculaires après la vaccination.