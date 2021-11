Bill Gates reconnaît que les vaccins contre la COVID-19 n'arrêtent pas la transmission virale (TrialSite News)

Bill Gates reconnaît que les vaccins contre la COVID-19 n'arrêtent pas la transmission virale : Les prémisses fondamentales remises en question ?

Article originel : Bill Gates Acknowledges COVID-19 Vaccines Not Stopping Viral Transmission: Fundamental Premises Questioned?

TrialSite News, 11.11.21



Récemment, un groupe à but non lucratif appelé Policy Exchange a facilité une interaction filmée avec Jeremy Hunt et Bill Gates. Homme politique britannique, Jeremy Hunt est au service du gouvernement britannique en tant que président du Health and Social Care Select Committee depuis 2020. Bien sûr, Gates, l'une des personnes les plus riches du monde, est devenu une figure très médiatisée dans le monde de la philanthropie et du développement de vaccins. Au cours du récent échange, le fondateur de Microsoft a fait des déclarations qui ont fait froncer les sourcils au sujet des vaccins anti-COVID-19 actuellement sur le marché. Plus précisément, en plus de plusieurs points de vue sur des sujets allant de la pandémie au changement climatique, Gates a déclaré : "Nous n'avions pas de vaccins qui bloquent la transmission", ce qui semble réfuter les commentaires précédents du milliardaire. Gates a été encore plus franc en déclarant : "Nous avons des vaccins qui vous aident à rester en bonne santé, mais ils ne réduisent que légèrement la transmission."

TrialSite fournit un lien vers l'interview. Un certain nombre de sites Web, tels que Rebel News, ont également publié l'interview où Bill Gates admet que les vaccins contre la COVID-19 n'arrêtent pas la transmission virale - Rebel News suggère que l'un des plus grands investisseurs mondiaux en matière de santé publique et l'un des principaux partisans de...

