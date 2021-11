Campagne de désinformation de la FDA visant l'Ivermectine (TrialSite News)

J'ai récemment appris que des communications au sein de la Food and Drug Administration (FDA) étatsunienne témoignent de l'implication explicite de l'agence Gold Standard dans la guerre de désinformation contre l'ivermectine. Alors que l'agence approuve l'ivermectine en tant que médicament antiparasitaire, les médecins l'ont de plus en plus adopté comme traitement non autorisé contre la COVID-19 à apparition précoce. Plus de 60 études menées dans le monde entier ont, pour la plupart, abouti à des conclusions positives ; cependant, les médias grand public ont adopté la poignée d'études qui sont neutres ou qui présentent des problèmes de données, par exemple. Quelle que soit la position, une campagne de désinformation a été lancée par la FDA et d'autres organismes pour décourager l'utilisation de ce traitement non autorisé. Voir l'email ici.

Dans mon rapport d'enquête : How ivermectin became a target for the 'fraud detectives', publié dans TrialSite, j'ai mis en lumière la campagne de dénigrement incessante menée par un certain groupe de scientifiques/blogueurs contre ce médicament générique qui sauve des vies, campagne qui a été amplifiée par les médias grand public. Mon rapport comprenait l'article ouvertement biaisé et controversé...

