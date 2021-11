Comment échapper à Google (SPR)

Faites-vous partie des 94% d'internautes qui n'en ont aucune idée ?

La recherche Google détient une part de marché de la recherche en ligne aux États-Unis d'environ 70 %, voire 94 % si l'on ajoute Google Images, Google Maps et YouTube appartenant à Google (voir le graphique ci-dessus).

Si vous faites partie de ces 94%, il y a de mauvaises nouvelles pour vous.

Comme l'a récemment découvert un podcasteur américain bien connu , Google « cache effectivement des informations » à ses utilisateurs. Cela est en fait connu depuis de nombreuses années , mais c'est devenu particulièrement évident et grave pendant la pandémie de coronavirus.

En fait, la censure de Google est devenue si grave que de nos jours, les internautes avancés utilisent Google principalement pour surveiller l'étendue actuelle de la censure, pas pour rechercher quoi que ce soit. Le chercheur américain Dr. Robert Epstein l'a appelé l' effet de manipulation des moteurs de recherche (SEME).

Il est à noter que la censure de Google affecte non seulement les résultats de recherche, mais même les suggestions de recherche . En d'autres termes, Google manipule d'abord ce que vous recherchez, pour ensuite manipuler en plus les résultats que vous obtiendrez. Cela vaut la peine d'essayer vous-même pour apprécier l'effet (voir ci-dessous).

Qu'est-ce que Google vous cache ? Bref, ils cachent des « sources ne faisant pas autorité » . En d'autres termes, ils cachent des choses que ceux au pouvoir ne veulent pas que vous sachiez ou que vous pensiez.

Ce n'est pas si surprenant, étant donné que Google était initialement un projet de recherche et de démarrage financé et soutenu par le renseignement américain et l'armée pour « conserver la supériorité de l'information » .

Essentiellement, la recherche Google est devenue une bibliothèque de prison en ligne.

Heureusement, il existe quelques alternatives à la recherche Google, mais pas autant qu'on pourrait le penser. En fait, il n'existe actuellement que deux véritables alternatives à la recherche Google.

Ces deux alternatives sont Microsoft Bing et Russian Yandex .

Le fait que Microsoft en tant que société monopolistique et Yandex en tant que fournisseur russe offrent des résultats de recherche plus ou moins non censurés est quelque peu ironique, et les deux peuvent avoir leurs propres raisons de le faire. Mais ce sont actuellement les seules vraies alternatives à Google.

Mais qu'en est-il des nombreux autres moteurs de recherche indépendants ? La vérité est que la plupart d'entre eux ne sont ni indépendants, ni même de véritables moteurs de recherche, car la plupart d'entre eux s'appuient simplement sur les résultats fournis par Google ou Bing.

Par exemple, Startpage fournit simplement des résultats de recherche Google.

DuckDuckGo, Yahoo, Qwant, Ecosia, Swisscows, MetaGer et d'autres moteurs de recherche s'appuient principalement sur Microsoft Bing, bien que certains d'entre eux puissent ajouter quelques autres sources contextuelles ou fonctionnalités de confidentialité importantes . Mais avec la plupart des recherches, vous obtiendrez simplement des résultats Bing.

Si Microsoft Bing décidait un jour d'appliquer la censure à la Google (ou s'y obligeait), les internautes occidentaux sophistiqués devront soit s'appuyer sur le Yandex russe, soit enfin créer une recherche indépendante, réelle et non censurée. moteur.

Sinon, Internet va devenir un endroit assez sombre, littéralement.

Encore une chose : YouTube . YouTube appartient également à Google (depuis 2006).

C'est pourquoi il est devenu de plus en plus difficile de trouver des vidéos YouTube sur des « sujets controversés ». Dans de nombreux cas, ce que vous recherchez peut déjà avoir été supprimé par YouTube, mais même si ce n'est pas le cas, il peut ne pas être affiché dans les résultats de recherche et les recommandations YouTube hautement censurés .

Au lieu de cela, il faut utiliser un moteur de recherche alternatif basé sur Bing - qui indexe les vidéos YouTube indépendamment - puis rechercher le sujet en ajoutant « site : youtube.com ».

Ou, mieux encore, utilisez dès le départ une plateforme vidéo alternative , comme Odysee, Bitchute, Rumble, Brighteon, DTube ou encore Archive.org.

Les producteurs de vidéos indépendants doivent également de plus en plus passer à ces plates-formes alternatives, car créer des vidéos sur YouTube de nos jours, c'est comme construire un château de sable trop près de l'eau.

Pour en savoir plus sur les sources de médias en ligne, les moteurs de recherche, les bloqueurs de publicités, le contournement des murs payants et la censure, consultez Utilisation avancée des médias en ligne : sept recommandations.