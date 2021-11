Comment Fauci a trompé les Etats-Unis sur la Covid (Newsweek)

Comment Fauci a trompé les Etats-Unis Article originel : How Fauci Fooled America Par Martin Kulldorff et Jay Bhattacharya Newsweek, 1.11.21

Quand la pandémie a frappé, les Etats-Unis avaient besoin de quelqu’un vers qui se tourner pour obtenir des conseils. Les médias et le public se sont naturellement tournés vers le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, immunologiste de laboratoire réputé et l’un des conseillers choisis par le président Donald Trump pour la COVID-19. Malheureusement, le Dr Fauci s’est trompé en matière d’épidémiologie et de santé publique. La réalité et les études scientifiques l’ont rattrapé.



Voici les principaux enjeux :

Immunité naturelle. En insistant sur les mandats de vaccination, le Dr Fauci ne tient pas compte de l’immunité naturellement acquise chez les personnes ayant contracté la COVID-19, qui sont plus de 45 millions aux États-Unis. De plus en plus de preuves indiquent que l’immunité naturelle est plus forte et plus durable que l’immunité induite par le vaccin. [Éd. : Les tendances à long terme ne sont toujours pas claires. Une étude récente est arrivée à la conclusion contraire, mais a été critiquée par un auteur de cette lettre d’opinion.] Dans une étude d’Israël, les personnes vaccinées étaient 27 fois plus susceptibles de contracter la COVID symptomatique que les personnes non vaccinées qui s’étaient remises d’une infection antérieure...



