Coupe du monde 2022 : un collectif alsacien dénonce un chantier meurtrier au Qatar (France Soir)

Depuis quelques semaines, le collectif Maquis Alsace-Lorraine interpelle les joueurs de l’équipe de France pour les inciter à boycotter la compétition. En cause : les milliers de travailleurs décédés sur les chantiers de la Coupe du monde au Qatar.

Un bilan humain catastrophique

Des conditions de travail insoutenables, une chaleur intenable, des charges lourdes à porter quotidiennement… En février dernier, le Guardian révélait qu’au Qatar, où se déroulera l’édition 2022 de la Coupe du monde de football, la construction de nouvelles infrastructures a conduit au décès de plus de 6 500 migrants. Originaires pour la plupart d’Inde, du Sri Lanka, du Bangladesh ou du Népal, ces travailleurs clandestins œuvraient notamment sur les chantiers de sept nouveaux stades, d’hôtels ou encore de routes.

C’est ce bilan humain catastrophique qui pousse désormais un collectif alsacien à réclamer le boycott de la compétition. Constitué entre autres de membres d’Extinction Rébellion Strasbourg et d’ANV Cio21 Strasbourg, le collectif Maquis Alsace-Lorraine se mobilise depuis plusieurs semaines pour faire annuler la Coupe du monde.



Encourager les footballeurs à s’engager

Les onze membres du collectif souhaitent obtenir le soutien des footballeurs professionnels. Ils les interpellent donc sur les réseaux sociaux pour les rallier à leur cause. « Nous avons identifié tous les joueurs qui ont été sélectionnés pour l’équipe de France ces deux dernières années. Ils sont 35. Nous les contacterons tous personnellement, notamment sur Twitter. Nous encouragerons aussi des personnalités influentes à prendre position. Par exemple Arsène Wenger, un Alsacien qui a longtemps entrainé le club londonien d’Arsenal, ou Marc Keller (président du Racing Club de Strasbourg), et Albert Gemmerich (ancien joueur du Racing Club de Strasbourg), tous deux membres du comité exécutif de la Fédération française de Football », explique à Rue89 Strasbourg Ariel, membre du collectif.



Rallier les supporters à leur cause

Le collectif prévoit aussi d’organiser des manifestations dans les stades de football sur les conditions d’organisation de la Coupe du monde au Qatar. Objectif : faire ouvrir les yeux aux supporters sur les conditions de travail des ouvriers. « Qui peut cautionner tous ces morts sur les chantiers ? Les stades construits dans le désert ? La corruption ? Il faudra que le mouvement soit soutenu par les supporters. De toute façon, il faut essayer. Si on ne fait rien, et qu’on reste fatalistes, on est sûrs que rien ne bougera jamais. Pour nous, c’est inconcevable qu’aucune voix dissonante ne se fasse entendre face à ce scandale. »