Covid-19. Selon un responsable de l’OMS, il est temps d’envisager une vaccination obligatoire en Europe (RT)

Selon un responsable de l’OMS, il est temps d’envisager une vaccination obligatoire en Europe

Article originel : Time to consider mandatory jabs in Europe, WHO official says

RT, 25.11.21





Le directeur exécutif de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’Europe a exhorté les pays du continent touché par la COVID-19 à envisager la vaccination obligatoire.

Robb Butler a dit à Sky News mercredi qu’il était « temps d’avoir cette conversation d’un point de vue individuel et d’un point de vue de la population. C’est un débat sain. » Le responsable de l’OMS a toutefois déclaré que de tels « mandats ont été rendus aux dépens de la confiance et de l’inclusion sociale » dans le passé.

Au début de novembre, l’OMS a averti que l’Europe était « à l’épicentre » de la pandémie de COVID-19, tandis que plus tôt cette semaine, l’autorité sanitaire mondiale a déclaré que le continent représentait 60 % des infections et des décès liés à la COVID-19 dans le monde au cours de la dernière semaine. L’OMS estime que le nombre de morts en Europe pourrait atteindre 2 millions d’ici mars 2022, si la propagation du virus se poursuit.

Cependant, l’ancien directeur du Département de la santé maternelle, infantile et adolescente de l’OMS, Anthony Costello, a conseillé aux gouvernements d’agir avec prudence concernant la vaccination obligatoire de peur de « repousser beaucoup de gens qui ne font pas confiance au gouvernement et aux vaccins ». Au lieu de mandats et de mesures radicales de confinement, il a préconisé des mesures comme le port du masque et le travail à domicile.

En Europe, seulement 57 % des personnes sont entièrement vaccinées contre la COVID-19, selon les statistiques fournies par le site Web Our World in Data.

Vendredi dernier, le chancelier autrichien, Alexander Schallenberg, a annoncé que la vaccination serait obligatoire pour tous les résidents qui ne sont pas admissibles à une exemption médicale à compter du 1er février 2022. Ceux qui refusent le vaccin pourraient s’attendre à de lourdes amendes, selon les médias. Toutefois, aucune décision n’a encore été prise quant à l’âge exact à partir duquel les Autrichiens devront se faire vacciner. L’Autriche est le premier pays d’Europe à imposer des mandats aussi vastes, la plupart des autres pays du continent rendant jusqu’à présent la vaccination obligatoire pour certains employés uniquement, les professionnels de la santé et les fonctionnaires étant les premiers concernés.

Cependant, il y a une poignée de pays plus éloignés qui ont également exigé la vaccination contre la COVID-19 pour tous leurs citoyens. L’Indonésie a fait le pas en février, et la Micronésie et le Turkménistan ont emboîté le pas en été.