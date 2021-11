Dès 13 ans ! Voici une longue liste d’athlètes "soudainement" décédés ou gravement malades (Report 24 News)

Nous avons pris beaucoup de temps pour faire cette recherche, en choisissant chaque cas individuellement.

Un nombre manifestement élevé de décès « soudains et inattendus » est-il survenu dans le sport et le sport d’élite seulement à la mi-2021 ? Personne du côté officiel ne peut (ou ne veut) expliquer une éventuelle accumulation depuis le début des vaccinations génétiques. Selon les médias et les politiciens, qui sont susceptibles d’être victimes de chantage et de corruption, il s’agit de coïncidences malheureuses, alors que des enfants de 13 ans souffrant de problèmes cardiaques s’écroulent déjà sur la place.

Nous aimerions commencer ce rapport par les arguments de la partie adverse, car il est toujours important d’entendre toutes les parties. Nous aimerions également recommander ce principe à la presse judiciaire et à la presse systémique, même s’il n’y a pas de subventions publiques pour cela. En 2016, le média français Futura Santé s’est plaint de « nombreux » décès cardiaques dans le football. Elle concernerait 2 athlètes sur 100 000 par an en France, soit un total de 1 000 à 1 500 personnes. Le New Statesman parle de 12 jeunes qui meurent de mort subite d’origine cardiaque en courant – chaque semaine. L’article a été publié en Angleterre en novembre 2018. En février 2019, le journal autrichien derStandard s’est demandé pourquoi les décès cardiaques étaient « si fréquents » dans le sport.

La liste Wikipedia des athlètes décédés lors du match de 2021 est plutôt courte

Cela contraste, par exemple, avec un article paru dans le WAZ allemand du 13 juin 2021, dans lequel un cardiologue déclarait que la mort cardiaque subite était rare dans le sport. Oui, comment maintenant ? Il n’existe pas de statistiques fiables permettant de faire des comparaisons. Mais dans Wikipedia il y a des listes d’athlètes qui sont morts pendant le jeu. Cette liste, qui remonte à 1889, est très longue à première vue, mais elle montre que, même dans les années « catastrophiques », 5 à 8 décès de ce type ont été enregistrés. Beaucoup d’entre elles concernent des problèmes cardiaques. Il est donc difficile de répondre à cette question sans disposer de statistiques officielles et complètes : le nombre de décès « soudains et inattendus » dans le sport est-il vraiment plus élevé, surtout lorsqu’il s’agit de professionnels et d’athlètes de haut niveau ? Et est-ce dû à la vaccination, comme le soupçonnent de nombreux esprits critiques ?

Plus de 75 cas connus au cours des 5 derniers mois

Nous avons dressé une liste des cas connus au cours des derniers mois. Elle est très probablement incomplète. Elle comprend de nombreux morts – et certains qui ont développé de graves problèmes cardiaques mais ont heureusement survécu. Fait marquant : le plus jeune inscrit sur la liste n’avait que 13 ans, de nombreuses entrées concernent des personnes de moins de 20 ans. De manière générale, on pourrait dire que beaucoup de choses indiquent une accumulation ostensible en 2021. Mais pourquoi les autorités ne s’y intéressent-elles pas, pourquoi trouve-t-on toujours des excuses au lieu de procéder à des examens stricts, à des autopsies précises ? Il se peut que toutes ces personnes soient tombées mortes ou gravement malades sur le terrain de jeu pour des raisons « normales ». Mais nous n’en sommes pas certains – et il s’agit d’une omission criminelle de la part des personnes au pouvoir, que nous payons avec des milliards d’impôts pour nous assurer que nous disposons d’un bon système de soins de santé et que nous ne recevons que des médicaments vraiment sûrs et testés. En fait.

Nous commençons en juin …

Voici la liste des horreurs, en commençant par juin 2021 – alors que les campagnes de vaccination battaient leur plein et que tous ceux qui faisaient aveuglément confiance au système avaient déjà reçu leur deuxième injection. Nous ne prétendons pas que toutes ces personnes sont tombées malades et sont mortes à cause de la vaccination, ni qu’il existe un lien prouvé dans le cas de la vaccination. La date indiquée correspond le plus souvent au jour du rapport et ne doit pas nécessairement être la même que la date de l’événement. Il est frappant de constater que la majorité des liens que nous avons recherchés mènent à des articles qui sont cachés derrière un mur payant et peuvent donc être lus par relativement peu de personnes. Coïncidence ? N’hésitez pas à signaler d’autres cas ou erreurs : redaktion@report24.news.

4.6.21, Italie, 29 ans

Italie : Giuseppe Perrino, 29 ans, ex-professionnel, s’effondre et meurt lors d’un match de charité pour son frère décédé.

7.6.21, Allemagne 38 ans

Le joueur professionnel de tennis de table Michael Schneider meurt de façon soudaine et inattendue.

12.6.21, Danemark, 29 ans

Le footballeur Christian Eriksen s’effondre sans vie pendant un match du Championnat d’Europe. Il peut être réanimé, mais il a besoin d’un stimulateur cardiaque pour le reste de sa vie.

22.6.21, Hongrie, 18 ans

Le footballeur Viktor Marcell Hegedüs est mort alors qu’il s’échauffait pour un entraînement en Hongrie.

14.07.21, Pays-Bas, 31 ans.

Le champion olympique de patinage de vitesse Kjelt Nuis, gravement malade après la vaccination, a été hospitalisé pour des problèmes cardiaques.

16.07.21, Égypte

Le footballeur Imad Bayumi est décédé lors d’un match amical en Egypte.

22.07.21, Allemagne, 36 ans

Le 22 juillet, le SV Olympia de Schlanstedt et le Germania de Kroppenstedt se sont rencontrés. Pendant le match, le joueur de Schlanstedt, Nicky Dalibor, s’est effondré et a dû être réanimé sur le terrain.

23.07.21, Allemagne, 27 ans

Tim B. du SV Hamberge (Schleswig-Holstein) s’effondre et meurt au retour d’un tournoi de football.

24.07.21, Allemagne

Un joueur de TuS Hoberge-Uerentrup (Bielefeld) s’effondre sur le terrain avec un arrêt cardiaque.

31.07.21, Pays-Bas, 19 ans

La joueuse de handball de 19 ans, Whitnée Abriska, est décédée d’un arrêt cardiaque juste avant un vol.

02.08.21, Belgique, 18 ans

Rune Coghe (18 ans) de Eendracht Hoglede (Belgique) subit une crise cardiaque pendant le match.

02.08.21, Autriche, 18 ans

Chronique : un joueur anonyme de 18 ans du Burgenland (Autriche) s’effondre sur le terrain et peut être sauvé grâce à l’intervention d’un hélicoptère.

06.08.21, Allemagne

Le joueur de la ligue de district de SpVgg. Oelde II doit être réanimé par son adversaire.

14.08.21, Belgique, 37 ans

L’ancien footballeur professionnel français Franck Berrier, âgé de seulement 37 ans, est mort de plusieurs crises cardiaques en jouant au tennis.

15.08.21 Allemagne

L’entraîneur des gardiens de but du SV Niederpöring souffre d’une crise cardiaque après l’entraînement.

16.08.21 France 24 ans

Samuel Kalu, professionnel de Bordeaux, fait un arrêt cardiaque pendant un match de Ligue 1.

18.08.21 Belgique 25 ans

Le footballeur belge Jente Van Genechten (25 ans) fait un arrêt cardiaque au début d’un match de coupe.

21.08.21, Turquie, 31 ans

Fabrice N’Sakala (31 ans) du Besiktas Istanbul s’effondre sur le terrain sans aucune intervention de l’adversaire et doit être transporté à l’hôpital.

22.08.21, Italie, 29 ans

Pedro Obiang, du club de première division italienne Sassuolo Calcio, hospitalisé pour une myocardite après une vaccination Covid.

22.08.21, Venezuela, 30 ans

La championne nationale vénézuélienne de marathon, Alexaida Guedez, meurt d’une crise cardiaque pendant une course de 5 000 mètres.

24.08.21, Luxembourg, 29 ans

José dos Reis, un joueur de Red Black Pfaffenthal (Luxembourg) s’effondre sur le terrain et doit être réanimé.

29.08.21, Allemagne

Dans la C-Liga Dillenburg (Hesse centrale), un joueur de Hirzenhain s’effondre et le match est abandonné.

05.09.21, France, 16 ans

Diego Ferchaud (16 ans) de l’ASPTT Caen fait un arrêt cardiaque lors d’un match de championnat des moins de 18 ans à Saint-Lô.

06.09.21, Autriche

Un joueur de l’ASV Baden (Basse-Autriche) s’effondre sur le terrain et doit être réanimé.

06.09.21, Italie, 16 ans

Un joueur de football anonyme de Bergame, âgé de 16 ans, fait un arrêt cardiaque.

06.09.21, Belgique, 27 ans

Le footballeur amateur belge Jens De Smet (27 ans) de Maldegem subit une crise cardiaque pendant un match et meurt à l’hôpital.

06.09.21, Italie, 13 ans

Un joueur de football de 13 ans du club Janus Nova de Saccolongo (Italie) s’effondre sur le terrain avec un arrêt cardiaque.

07.09.21,Grande-Bretagne, 17 ans

Le footballeur Dylan Rich, 17 ans, meurt d’une double crise cardiaque pendant un match en Angleterre.

09.09.21, Allemagne

Un joueur du Birati Club Münster subit le sort d’Eriksen lors d’un match de Kreisliga contre le FC Nordkirchen II : effondrement avec arrêt cardiaque. Le match est abandonné

10.09.21, Allemagne, 24 ans

Lucas Surek (24 ans) du BFC Chemie Leipzig est diagnostiqué avec une myocardite.

11.09.21, France, 49 ans

Ain/France : Frédéric Lartillot succombe à une crise cardiaque dans les vestiaires après un match amical.

11.09.21, Italie, 45 ans

Andrea Astolfi, directeur sportif du Calcio Orsago (Italie), est victime d’une crise cardiaque fulgurante au retour d’un entraînement et meurt à l’âge de 45 ans sans avoir été malade auparavant.

11.09.21, Danemark, 22 ans

Abou Ali (22 ans) s’effondre avec un arrêt cardiaque lors d’un match de deux championnats au Danemark

11.09.21, Pays-Bas, 19 ans

Le joueur de hockey sur glace Sebastiaan Bos est décédé de façon soudaine et inattendue.

13.09.21, Allemagne

Anil Usta du VfB Schwelm (Ennepetal) s’effondre sur le terrain avec des problèmes cardiaques.

13.09.21, France 33 ans

Dimitri Liénard du FC Strasbourg s’effondre avec des problèmes cardiaques lors d’un match de Ligue 1.

14.09.21, USA 37 ans

L’ex-professionnel de la NFL Parys Haralson meurt soudainement et de façon inattendue à l’âge de 37 ans.

18.09.21, Allemagne 25 ans

Kingsley Coman (25 ans) du FC Bayern München subit une opération du cœur après une arythmie cardiaque.

18.09.21, Canada 25 ans

Le joueur de football universitaire canadien Francis Perron est décédé peu après un match.

19.09.21, France 19 ans

Un footballeur de 19 ans du FC Nantes fait un arrêt cardiaque à l’entraînement

19.09.21, Allemagne

L’entraîneur de volley-ball Dirk Splisteser, du SG Traktor Divitz, s’est effondré en marge du match.

21.09.21, Augsbourg

L’arbitre assistant d’un match de Kreisliga Augsburg à Emersacker, s’effondre avec des problèmes cardiaques.

21.09.21, Allemagne

Lors du match de qualification pour la Coupe du monde de football féminin entre l’Allemagne et la Serbie à Chemnitz, la juge de touche anglaise Helen Byrne a dû être transportée hors du terrain en raison de problèmes cardiaques.

27.09.21, Allemagne

Match abandonné en raison d’un arrêt cardiaque de l’arbitre lors d’un match joué par le Lauber SV (district de Donauwörth)

27.09.21, Italie, 20 ans

Un jeune cavalier est victime d’une crise cardiaque à la fin d’un tournoi.

28.09.21, Allemagne, 17 ans

Un joueur de football de 17 ans de la JSG Hoher Hagen doit être réanimé pendant un match à Hannoversch Münden.

28.09.21, Italie, 53 ans

Antonello Campus, 53 ans, entraîneur de football, meurt dans un effondrement alors qu’il s’entraînait avec son équipe de jeunes en Sicile.

28.09.21, USA, 16 ans

Un adolescent vacciné deux fois s’effondre en jouant au football et meurt peu de temps après.

29.09.21, Allemagne

Le manager de l’équipe, Dietmar Gladow, de Thalheim (Bitterfeld), est victime d’une crise cardiaque avant le match.

29.09.21, ÉTATS-UNIS

Un joueur de football de lycée s’est effondré pendant un entraînement et est mort à l’hôpital.

30.09.21, Allemagne

Un joueur s’est effondré pendant le match de Kreisliga A 2 entre SV Hoßkirch et TSV Sigmaringendorf. Il a fait un arrêt cardiaque et a dû être réanimé.

1.10.21, Allemagne, 15 ans

Le gardien de but junior Bruno Stein du FC An der Fahner Höhe à Gräfentonna, en Thuringe, est décédé à l’âge de 15 ans.

3.10.21, Autriche, 64 ans

L’ancien entraîneur des gardiens de but et, plus récemment, le découvreur de talents Ernst Scherr est décédé de façon soudaine et inattendue.

4.10.21, Allemagne, 42 ans

Alexander Siegfried du VfB Moschendorf s’est soudainement et inopinément effondré et est décédé.

7.10.21, Italie, 17 ans

Un athlète d’athlétisme de 17 ans, originaire de Colverde, fait un arrêt cardiaque pendant son entraînement.

8.10.21, France, 49 ans

Un joueur de SC Massay subit une crise cardiaque fatale pendant un match.

9.10.21, Mexique

Le caddie Alberto Olguin s’effondre sur le terrain de golf après avoir subi une crise cardiaque. On pense qu’il s’agit du deuxième décès de ce type en peu de temps.

9.10.21, Angleterre, 29 ans.

L’attaquant professionnel de Shrewsbury, Ryan Bowman, doit quitter le terrain après une demi-heure de jeu en raison de problèmes cardiaques extrêmes et être traité avec un défibrillateur.

10.10.21, Italie, 18 ans.

Un footballeur s’évanouit soudainement sur le terrain et est réanimé par ses coéquipiers.

10.10.21, France, 40 ans

Après l’échauffement, un joueur de Saint James est victime d’une crise cardiaque.

10.10.21, Italie, 59 ans

Un coureur de fond de Biella meurt d’un arrêt cardiaque pendant une course.

10.10.2021, Allemagne

Lors du match de Westfalenliga féminin entre Wacker Mecklenbeck et Fortuna Freudenberg, une joueuse s’effondre peu avant la fin du match sans que l’adversaire n’intervienne.

12.10.21 Allemagne, 25 ans

Le gardien de but du HC TuRa Bergkamen, Lukas Bommer, meurt soudainement et de façon inattendue.

13.10.21, Mexique, 16 ans

L’écolier Hector Manuel Mendoza meurt d’une crise cardiaque pendant un entraînement.

14.10.21, Brésil, 18 ans

Le jeune footballeur professionnel Fellipe de Jesus Moreira subit une double crise cardiaque et se bat pour sa vie.

14.10.21, Italie, 27 ans

Le multiple champion cycliste Gianni Moscon doit être opéré pour une grave arythmie cardiaque.

14.10.21, Italie, 53 ans

Un footballeur de l’AH subit une crise cardiaque pendant l’entraînement.

15.10.21, États-Unis, 14 ans

Ava Azzopardi, 14 ans, joueuse de football, s’est effondrée sur le terrain et lutte maintenant pour sa vie dans un coma artificiel.

16.10.21, France, 54 ans

Le joueur d’AH Christophe Ramassamy est décédé d’une crise cardiaque pendant un match.

17.10.21, France, 41 ans

Un joueur de football s’est effondré sur le terrain et est mort, apparemment d’un arrêt cardiaque.

27.10.21, Autriche, 26 ans

Le Ghanéen Raphael Dwamena s’est effondré suite à de graves problèmes cardiaques. Il portait déjà un défibrillateur avant l’incident.

28.10.21, Allemagne, 48 ans

Le co-entraîneur du Hertha BSC, Selim Levent, meurt subitement et de manière inattendue alors qu’il était en vacances.

28.10.21, USA, 12 ans

Jayson Kidd, 12 ans, s’est effondré pendant un entraînement de basket-ball et est décédé plus tard.

30.10.21, Espagne, 33 ans

L’attaquant vedette du FC Barcelone, Kun Agüero, a dû être remplacé lors d’un match en raison de problèmes cardiaques. Il est maintenant à l’hôpital pour des examens.

