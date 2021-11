Des adolescents d'une école catholique meurent après une campagne de vaccination (Churchmilitant.com)

Les décès d’adolescents ont grimpé en flèche de 125 % par rapport à la moyenne sur cinq ans après les vaccinations.



NEWCASTLE-UNDER-LYME, Angleterre (ChurchMilitant.com) Une école catholique de l’archidiocèse de Birmingham refuse de révéler si le décès de deux de ses élèves est lié au vaccin contre la COVID-19 administré dans une campagne de vaccination de masse ciblant les adolescents.



Garrett Murray, professeur en chef par intérim de St. John Fisher Catholic College à Newcastle-under-Lyme, exhorte les gens "à ne pas spéculer, en particulier sur les médias sociaux," sur les décès soudains de Mohammed Habib (Année 10) et Harry Towers (Année 11).

Habib est mort le 24 octobre, suivi une semaine plus tard par Towers, qui est mort le 30 octobre à Stoke-on-Trent, une ville du centre de l’Angleterre historiquement connue pour ses poteries et céramiques. En Angleterre, les élèves de 10ème année ont entre 14 et 15 ans et les élèves de 11e année ont entre 15 et 16 ans.

Une source proche de l’école a dit à Church Militant Habib est mort d’une crise cardiaque alors que Towers souffrait d’une tumeur cérébrale mortelle. Les deux affections ont été liées à l'injection, avec une myocardite — ou une inflammation cardiaque — dans environ 1 cas sur 5 000 de garçons vaccinés âgés de 12 à 15 ans.



Le directeur des funérailles sonne l’alarme

« Des enfants meurent partout au pays comme je l’avais prédit », a déclaré le directeur des funérailles John O’Looney, de Milton Keynes, à Church Militant. « J’ai envoyé plusieurs courriels à mon député, à Boris Johnson et même au coroner en chef de l’Angleterre. »