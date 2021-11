Des juges conservateurs bloquent l'obligation de vaccination de Biden pour les entreprises (The Guardian)

Des juges conservateurs bloquent l'obligation de vaccination de Biden pour les entreprises.

Article originel : Conservative judges block Biden’s vaccine requirement for businesses

Par Martin Penguelly

The Guardian, 13.11.21



Un groupe de juges a décidé que la suspension de l'obligation pour les entreprises de 100 travailleurs ou plus était "fermement dans l'intérêt public".

Des juges nommés par Donald Trump et Ronald Reagan ont refusé vendredi de lever un sursis à l'obligation de vaccination contre le virus de la Covid-19 imposée par l'administration Biden aux entreprises de 100 travailleurs ou plus.



Un professeur de droit a déclaré que cette décision montrait que le tribunal était "radical et anti-science".

Selon l'exigence de l'administration fédérale de la santé et de la sécurité au travail (Osha), ces travailleurs doivent être vaccinés d'ici le 4 janvier ou utiliser des masques et subir des tests hebdomadaires.

Cette mesure est plus souple que celles mises en œuvre par de nombreuses entreprises privées et gouvernements d'État ou locaux, et l'administration Biden a exprimé sa confiance dans sa légalité.

Néanmoins, la cinquième cour d'appel étatsunienne, basée à la Nouvelle-Orléans et l'un des groupes fédéraux les plus conservateurs, a accordé un sursis d'urgence samedi dernier.

Les avocats des ministères de la justice et du travail ont déposé lundi une réponse dans laquelle ils affirment que l'arrêt de l'obligation prolongerait la pandémie de la Covid-19 et "coûterait des dizaines, voire des centaines de vies par jour".

Vendredi, un panel de trois juges a rejeté cet argument. Dans sa décision, le juge Kurt D Engelhardt a écrit que la suspension était "fermement dans l'intérêt public" et a qualifié l'exigence Osha de "mandat", avec un "m" majuscule...

Lire la suite