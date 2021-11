Des sanctions pour les soldats étatsuniens qui refusent la vaccination (RT)

Des sanctions pour les troupes étatsuniennes qui refusent la vaccination

Article originel : Punishments set for US troops who refuse vaccination

RT

L'armée américaine a menacé de représailles les soldats qui refusent de se faire vacciner contre le virus de la Covid-19, déclarant que les troupes insubordonnées seront exclues des promotions, du réengagement et d'un certain nombre de services militaires spéciaux.

Les militaires qui refusent le vaccin, y compris les réservistes et les membres de la Garde nationale de l'armée, verront leurs états de service "marqués", ce qui les empêchera de bénéficier d'"actions personnelles favorables" telles que les primes de réengagement, les promotions à des grades supérieurs, les décorations et autres récompenses, la fréquentation des académies militaires, ainsi que l'aide à la scolarité dans l'enseignement supérieur, selon un mémo officiel obtenu par DefenseOne jeudi.

"J'autorise les commandants à imposer des interdictions de poursuivre le service (...) pour tous les soldats qui refusent l'ordre de vaccination obligatoire sans une exemption approuvée ou une demande d'exemption en cours", a écrit la secrétaire des armées Christine Wormuth dans le document, daté du 16 novembre.

Selon les données du Pentagone citées par DefenseOne, environ 72 % des troupes d'active, de réserve et de la garde de l'armée ont été entièrement vaccinées, tandis qu'environ 77 % ont reçu au moins une dose. Bien que la majorité des soldats, marins et aviateurs de tous les services militaires étatsuniens soient désormais vaccinés, certaines branches continuent de voir des récalcitrants. Ainsi, près de 8 500 membres de l'armée de l'air n'ont pas respecté la date limite de vaccination fixée au début du mois, des milliers d'entre eux ayant demandé des exemptions religieuses.

Le Corps des Marines, quant à lui, a annoncé jeudi qu'il ne prévoyait pas d'expulser immédiatement les troupes qui n'auraient pas respecté l'échéance du 28 novembre. Le secrétaire à la Marine Carlos Del Toro, dont la branche supervise les Marines, a déclaré que les chiens du diable non vaccinés seraient traités "d'une manière très respectueuse" et évalués "au cas par cas" - malgré un précédent mémo avertissant que les soldats non coopératifs seraient carrément expulsés du service.

La nouvelle directive de l'armée intervient au milieu d'une bataille entre le ministère de la Défense et la Garde nationale de l'Oklahoma au sujet du mandat de vaccination de l'armée. En début de semaine, le commandant de l'unité de la Garde nationale de l'État, Thomas Mancino, a déclaré à ses troupes qu'elles ne risquaient "aucune action administrative ou juridique négative" si elles refusaient le vaccin, ce qui a suscité une réponse laconique du Pentagone, qui a insisté sur le fait que le mandat est un "ordre légal". Bien que les soldats de la Garde soient largement sous le contrôle des gouvernements des États, la branche fait toujours partie de l'appareil militaire national plus large et reçoit un financement fédéral important.