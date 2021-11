Deux morts dans de nouveaux heurts sur la route du convoi français au Sahel, selon un bilan officiel (AFP)

Un convoi militaire français se rendant à Gao, au Mali, déjà bloqué plusieurs jours par des manifestations au Burkina Faso, a de nouveau été pris à partie samedi à Téra, dans l'ouest nigérien, où des heurts ont fait deux morts, selon le gouvernement nigérien.

"Dans la matinée de ce samedi, le convoi de la Force française Barkhane sous escorte de la gendarmerie nationale en route pour le Mali, a été bloqué par des manifestants très violents à Téra, région de Tillabéri, où elle a passé la nuit", selon un communiqué du ministère nigérien de l'Intérieur. Il ajoute, sans préciser s'il fait référence à la gendarmerie ou à la force Barkhane, que "dans sa tentative de se dégager elle a fait usage de la force". "Malheureusement on déplore la mort de deux personnes et 18 blessés, dont onze graves. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette tragédie et situer les responsabilités", a-t-il ajouté...

