Dix États dirigés par des républicains intentent une action en justice contre le gouvernement fédéral U.S. concernant l'obligation de vaccination pour le personnel de santé (The Guardian)

Dix États dirigés par des républicains intentent une action en justice concernant l'obligation de vaccination pour le personnel de santé

Article originel : Ten Republican-led states sue over vaccine mandate for healthcare workers

The Guardian / AP, 10.11.21



L'action en justice fait suite à d'autres contestant les nouvelles règles de l'administration Biden pour les entrepreneurs fédéraux et les grandes entreprises.

Une coalition de dix Etats a intenté mercredi une action en justice contre le gouvernement fédéral pour tenter de bloquer l'obligation de se faire vacciner contre le virus de la Covid-19 pour le personnel de santé, marquant ainsi un nouveau front dans la résistance des Etats dirigés par les républicains aux politiques de lutte contre la pandémie de l'administration du président Joe Biden.

La plainte déposée devant un tribunal fédéral du Missouri affirme que l'obligation de se faire vacciner menace l'emploi de millions de travailleurs de la santé et pourrait "exacerber une pénurie alarmante" dans les domaines de la santé, notamment dans les zones rurales où certains travailleurs de la santé hésitent à se faire vacciner.

Cette action fait suite à d'autres actions similaires intentées par des États dirigés par des républicains qui contestent les nouvelles règles de l'administration Biden, en vertu desquelles les entrepreneurs fédéraux devront veiller à ce que leurs employés soient vaccinés et les entreprises de plus de 100 employés devront exiger de leurs employés qu'ils se fassent vacciner ou qu'ils portent des masques et subissent un test hebdomadaire de dépistage du coronavirus.



Tous ces mandats doivent entrer en vigueur le 4 janvier.



L'administration de Biden soutient que les règles fédérales remplacent les politiques des États interdisant les obligations en matière de vaccination et qu'elles sont essentielles pour ralentir la pandémie, qui a tué plus de 755 000 personnes aux États-Unis. Mais la cinquième cour d'appel, basée à la Nouvelle-Orléans, a déjà bloqué temporairement la règle commerciale sur les vaccins, affirmant qu'elle soulevait "de graves problèmes statutaires et constitutionnels".

Une règle distincte publiée la semaine dernière par les Centers for Medicare & Medicaid Services exige la vaccination contre le virus de la Covid-19 pour plus de 17 millions de travailleurs dans quelque 76 000 établissements de soins de santé et prestataires de soins à domicile qui reçoivent des fonds des programmes de santé publics.

La nouvelle action en justice affirme que l'exigence de vaccination de la CMS est sans précédent et déraisonnablement large, affectant même les bénévoles et le personnel qui ne travaillent généralement pas avec les patients.

"Le mandat est une tentative flagrante de fédéraliser les questions de santé publique relatives à la vaccination qui relèvent du pouvoir de police des États", a déclaré le procureur général du Missouri, Eric Schmitt, un républicain qui se présente au Sénat américain.

Les procureurs généraux de l'Alaska, de l'Arkansas, de l'Iowa, du Kansas, du Nebraska, du New Hampshire, du Dakota du Nord, du Dakota du Sud et du Wyoming se sont joints à la plainte. Tous sont républicains, à l'exception du procureur général démocrate Tom Miller de l'Iowa, dont l'État est dirigé par le gouverneur républicain Kim Reynolds.

Un porte-parole de la CMS a refusé de commenter l'action en justice.

L'action en justice fait état des préoccupations des administrateurs d'hôpitaux ruraux du Missouri et du Nebraska. Elle indique par exemple que le Great Plains Health de North Platte, dans le Nebraska, n'est en mesure d'occuper qu'environ 70 de ses 116 lits en raison d'une pénurie de main-d'œuvre et qu'une majorité du personnel de son unité de santé comportementale a fait savoir qu'il préférait démissionner plutôt que d'être vacciné.

Les mandats de vaccination sur le lieu de travail sont devenus plus courants récemment et ont généralement donné lieu à un respect important.

Dans la ville de New York, plus de 90 % des employés municipaux avaient reçu le vaccin avant le début du mandat du 1er novembre...

Lire la suite