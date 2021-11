Florian Dagoury, Apnéiste, cumule myocardite, péricardite et une régurgitation mitrale triviale après sa deuxième dose Pfizer (Aulnaycap)

Note de SLT : l'athlète Florian Dagoury déclare qu'en cas de vaccination il vaut mieux se tourner vers des vaccins traditionnels contre la Covid et cite le vaccin russe Sputnik. Mais le vaccin Sputnik est un vaccin de nouvelle génération à vecteur ADN comme l'AstraZeneca ou celui de Janssen. Les vaccins à virus tué (cad traditionnels) sont notamment le vaccin chinois, étatsunien "Novavax" et français "Valneva" dont vos bons médias ne vous parlent quasiment pas de manière assez surprenante.

Réputé pour avoir officiellement retenu sa respiration pendant 10 minutes et 30 secondes, le plongeur en apnée d’élite, d’origine française et établi en Thaïlande, a constaté une diminution significative de sa capacité à retenir son souffle et a consulté un cardiologue qui lui a dit que c’était un effet secondaire courant du vaccin Pfizer.



Florian Dagoury a partagé son expérience sur Instagram :

» Myocardite, péricardite et régurgitation mitrale triviale ! Merci Pfizer.

Je veux juste partager mon expérience ennuyeuse après la vaccination et peut-être avoir quelques témoignages et histoires similaires autour des Freedivers. Votre état s’est-il amélioré ?



Après ma deuxième dose, j’ai remarqué que mon rythme cardiaque était beaucoup plus élevé que la normale et que ma capacité à retenir mon souffle avait considérablement diminué. Pendant le sommeil, je suis à 65-70bpm au lieu de 37-45bpm. Pendant la journée, je suis toujours au-dessus de 100bpm au lieu de 65bpm, même lorsque je m’assois et me détends. Une fois, j’ai même atteint 177bpm alors que je dînais avec des amis ! !!!. 10 jours après mon deuxième vaccin, j’ai consulté un cardiologue qui m’a dit que c’était un effet secondaire courant du vaccin Pfizer, qu’il ne fallait pas s’inquiéter et qu’il fallait se reposer. 40 jours après le deuxième vaccin, je n’avais pas progressé et j’ai donc consulté un autre cardiologue qui m’a diagnostiqué une myocardite, une péricardite et une régurgitation mitrale triviale ! Il s’agit essentiellement d’une inflammation des muscles cardiaques causée par le système immunitaire et de petites fuites de sang provenant des valves qui ne se ferment plus correctement. J’ai maintenant du mal à atteindre 8min d’apnée, 150m de plongée et j’ai même une forte envie de respirer en faisant des plongées de 40m. Une diminution de 30% de mes performances de plongée en gros.

Ma première pensée et recommandation aux plongeurs en apnée du monde entier est de choisir un vaccin qui est fait à l’ancienne comme Sputnik, Sinovac, Sinopharm etc… au lieu de ces nouveaux vaccins ARNm. »

En septembre dernier le tennisman Jérémy Chardy, 73e mondial, avait annoncé le 23 septembre être contraint de suspendre sa saison sans savoir pour combien de temps, en raison d’une réaction au vaccin Pfizer contre le Covid. Ressentant de violentes douleurs quasiment paralysantes partout dans le corps dès qu’il fait un effort physique, il a stoppé sa saison sans savoir quand il pourra reprendre les entrainements et les compétitions.

Le tennisman conclut en disant qu’il regrette son choix, mais qu’il ne pouvait pas savoir : « Le problème, c’est qu’on n’a pas de recul sur le vaccin. Il y a des personnes qui ont eu des choses similaires, mais les durées ont été vraiment différentes », a-t-il relevé en s’appuyant sur ce que lui ont dit les médecins consultés.

Le triathlète Antoine Méchin avait lui aussi officialisé sa fin de saison par le biais d’un post sur son compte Facebook, mardi 21 septembre 2021 où Il affirmait que son embolie pulmonaire était survenue après le vaccin Moderna qu’il a reçu contre le Covid. Le médecin cardiologue de la clinique du sport de Bordeaux lui a expliqué « qu’ils n’avaient jamais vu ça (lui et ses collègues) depuis quelques temps avec un nombre croissant de patients sportifs dans le même cas « . Antoine Méchin indique également qu’il « ne se referait pas vacciner si c’était à refaire « .

En juin 2021, peu avant les jeux Olympiques de Tokyo l’athlète Christophe Lemaitre indiquait ne pas pouvoir se rendre à la compétition, après avoir évoqué une « mauvaise réaction » au vaccin contre le Covid-19.

Comme on peut malheureusement l’observer, les effets indésirables graves n’arrivent pas qu’aux anonymes dont la parole n’est pas du tout prise en considération pour réévaluer les bénéfices / risques de cette vaccination, qui fait l’objet de mesures ultra-coercitives et liberticides.

Quand le monde va-t-il ouvrir enfin les yeux sur ce qui se passe ?

Article rédigé le 6 novembre 2021 par Catherine Medioni