Irlande. Nombre le plus élevé de patients hospitalisés avec la Covid depuis mars, malgré un taux de vaccination de plus de 91 % des plus de 12 ans (Irish News)

Nombre le plus élevé de patients hospitalisés avec la Covid depuis mars, malgré un taux de vaccination de plus de 91 %.

Article originel : Highest Covid numbers in hospital since March despite 91%+ jabbed

Par Ben Scallan

Irish News, 27.10.21

L'Irlande a maintenant le plus grand nombre de patients hospitalisés avec la Covid-19 depuis mars, bien que plus de 91% de la population de plus de 12 ans ait été vaccinée - le taux de vaccination le plus élevé de l'UE.

Le nombre de patients Covid-positifs dans les hôpitaux irlandais s'élève désormais à 513, un chiffre jamais atteint depuis la fin de la tristement célèbre troisième vague de l'hiver dernier..

