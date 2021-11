Joshua Kimmich va perdre 440 000 dollars en raison des règles allemandes strictes concernant les travailleurs non vaccinés contraints à la quarantaine (RT)

Joshua Kimmich va perdre 440 000 dollars en raison des règles allemandes strictes concernant les travailleurs non vaccinés contraints à la quarantaine.

Article originel : Joshua Kimmich ‘set to miss out on $440,000’ amid strict German rules for unvaccinated workers forced to quarantine

RT, 12.11.21



Des rapports en provenance d'Allemagne suggèrent que la star du Bayern Munich, Joshua Kimmich, non vacciné, pourrait être contraint de renoncer à environ 384 000 € après avoir été mis en quarantaine après avoir été un contact proche d'un coéquipier qui a contracté la Covid.

Il a été annoncé mardi que Kimmich faisait partie des cinq joueurs de l'équipe d'Allemagne placés en quarantaine après que son coéquipier Niklas Sule - qui est entièrement vacciné et était asymptomatique - a été testé positif à la Covid.

Sule et Kimmich, ainsi que Serge Gnabry, Jamal Musiala et Karim Adeyemi, ont été priés de s'isoler bien que les tests de dépistage du virus se soient révélés négatifs. Cette évolution est intervenue le jour où l'Allemagne a enregistré son taux d'infection le plus élevé depuis sept jours, alors qu'une vague de nouveaux cas de virus a été signalée.

Les cinq joueurs n'ont pas participé à la rencontre de jeudi contre le Liechtenstein (9-0), mais Kimmich, qui a fait sensation dans son pays en admettant qu'il avait refusé le vaccin pour des "raisons personnelles", pourrait avoir à faire face à un retour difficile sur le terrain, tout en ressentant l'impact de son statut de non-vacciné. En effet, une loi récemment adoptée en Allemagne stipule qu'un employeur n'est pas obligé de payer un salaire complet à ses employés s'ils sont contraints à la quarantaine après avoir choisi volontairement de ne pas recevoir le vaccin.

Selon l'analyse de Bild, cela signifie que Kimmich pourrait ressentir la piqûre à hauteur d'environ 440 000 dollars en fonction de la durée de son absence des affaires de l'équipe du Bayern.

Cette histoire intervient après que le ministre allemand de l'intérieur, Horst Seehofer, ait directement appelé Kimmich à revenir sur sa position, et ait déclaré que le joueur devrait savoir que "la vaccination est l'arme principale dans la lutte contre la pandémie."

Kimmich, cependant, reste très minoritaire. Selon des données récentes publiées par la fédération allemande de football (DFL), plus de 90 % des joueurs des deux premières ligues allemandes sont vaccinés, mais le nouvel entraîneur de l'équipe nationale allemande, Hansi Flick, a déclaré que les tendances actuelles sont aussi déroutantes qu'alarmantes.



"Je trouve qu'il est difficile de juger", a déclaré Flick lorsqu'il a été interrogé sur le fait que des joueurs vaccinés développent des cas de virus.

"Le développement selon lequel les personnes vaccinées ont aussi le Coronavirus est comme ça. Nous devons faire confiance aux experts et à la façon dont ils décident - le football doit réagir à cela."

La date exacte à laquelle Kimmich, vainqueur de la Ligue des champions 2020, sera autorisé à reprendre le football reste à déterminer, même s'il devra passer au moins sept jours en quarantaine.

Le joueur de 26 ans devra également passer une cavalcade de tests avant d'être éligible, la décision finale de réduire ou non son salaire pour sa quarantaine restant la seule décision de son employeur.

L'Allemagne se rend en Arménie dimanche pour le dernier match de la phase de groupe des qualifications pour la Coupe du monde 2022, avec une place pour la phase finale au Qatar l'hiver prochain.

Le Bayern sera le prochain club à se rendre à Augsbourg en Bundesliga le 19 novembre.