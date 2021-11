L’accord militaire entre Israel et le Maroc (MOndafrique)

Le Maroc et Israël ont signé, ce mercredi, un protocole d’accord militaire, le premier du genre entre Israël et un pays arabe. Cet accord a été signé du côté marocain par Abdellatif Loudiyi, ministre délégué en charge de l’Administration de la défense nationale, et du côté israélien par le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz...

Lire la suite