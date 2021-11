L'Europe en tête de la ruée vers l'apartheid médical (Conservative Woman)

L'Europe en tête de la ruée vers l'apartheid médical

Article originel : Europe heads the stampede to medical apartheid

Par Tom Penn

Conservative Woman, 16.11.21

Tandis que les médias se sont engagés dans une tactique de diversion classique - en gloussant sur les rapports que l'ancien secrétaire à la santé britannique Matt Hancock allait écrire un livre sur la façon dont il a gagné la guerre de la Covid - ils ont pratiquement ignoré les nouvelles pandémiques peut-être les plus inquiétantes de l'Europe occidentale jusqu'à présent.

Les Pays-Bas sont entrés dans une période de confinement partiel de trois semaines, la nouvelle du confinement de l'Autriche pour les personnes non vaccinées a été " officiellement annoncée ", et les agences sanitaires allemandes ont commencé à réclamer des restrictions plus strictes.

La ségrégation pour des raisons soi-disant médicales s'impose de plus en plus en Europe - sans doute encouragée par son introduction de plus en plus réussie en Australie et en Nouvelle-Zélande, même face à d'énormes protestations passionnées.



C'est l'hyper-normalisation de l'apartheid médical qui est à l'œuvre, et un jour prochain, les masses stupides qui permettent à ce processus d'éroder sans contestation le fondement moral de leurs sociétés, se réveilleront pour découvrir que c'est elles, et non leurs gouvernements, qui ont été les ingénieurs d'un style de gouvernance punitif global dont les interventions dystopiques auxquelles même les quadruples-vaccinésne pourront finalement pas échapper.

Sur le territoire national, la supposée fuite du plan de l'agence de sécurité sanitaire britannique (UKHSA) d'abandonner les tentatives d'arrêter la propagation du SRAS-CoV-2 "à tout prix" au printemps, en utilisant leur stratégie de sortie nommée "Opération Rampdown", devrait être une nouvelle très déconcertante et non optimiste à la lumière de la folie qui se joue actuellement outre-Manche.

Outre le fait que nous avons déjà entendu toutes ces sornettes sur la liberté promise à de nombreuses reprises et que nous sommes pourtant toujours enfoncés jusqu'à la taille dans la tourbière des interventions sanitaires contre la Covid-19, d'après ce que nous savons du dossier de 160 pages jusqu'à présent, la réduction des mesures de contrôle de la propagation est molle au point d'être sinistre : la vraie question est de savoir par quoi ces contrôles seront remplacés.



Les 20 derniers mois ont montré que lorsque l'État donne d'une main, il utilise l'autre pour mettre davantage de chaînes au destinataire - nous, le peuple - et l'opération Rampdown ne ressemble déjà plus au chemin de briques jaunes vers la liberté, mais à la préparation de l'apartheid médical.

L'auto-isolement de dix jours est censé être entièrement supprimé : toutefois, selon toute vraisemblance, il ne concernera que les personnes vaccinées et disposant de rappels à jour. La gratuité du test Covid est censée être supprimée : une mesure destinée à imposer un fardeau financier de type Macron aux personnes non vaccinées, alors que les sociétés de test privées ayant des liens avec le gouvernement s'affranchissent des limitations de prix qui n'ont jamais été appliquées en premier lieu, et le système national "Test and Trace" est censé être mis au rebut, les milliards investis ne devant servir qu'à révéler l'objectif initial de la conception du logiciel : des passeports sanitaires universels.

Lorsque Boris Johnson parle des "nuages d'orage qui s'amoncellent au-dessus de l'Europe", je n'envisage pas que la fumée Covid du DHSC vienne jusqu'à nous, je vois plutôt la possibilité d'un confinement "disjoncteur" pour les non-vaccinés, rendu possible par l'incapacité de la majorité des gens à tenir compte des alarmes assourdissantes que tirent actuellement les gouvernements des pays voisins de l'UE.

À l'heure actuelle, la population britannique est comme un nourrisson couché sur le dos, regardant avec fascination un berceau tournant, duquel pendent des gens comme Matt Hancock, un coronavirus canin et un triplé international d'Harry Kane, tandis que Papa Johnson est occupé à désactiver les détecteurs de fumée de la maison et à ouvrir toutes les fenêtres pour essayer de ne pas laisser sortir la Covid-19, mais de laisser entrer la fumée bien plus nocive de l'apartheid.

Matt Hancock, je ne suggère pas le titre de travail "Comment j'ai gagné la guerre de la Covid", mais "Comment j'ai commencé la guerre de la Covid conçue pour ne jamais être gagnée", avec la citation de vous-même, datée du 16 mars 2020 :

"Nous ne devrions utiliser le NHS que lorsque nous en avons vraiment besoin."

Vous dites que la guerre est gagnée, M. Hancock, mais nous ne pouvons toujours pas utiliser le NHS. Écrivez un livre à ce sujet, pourquoi ne pas le faire, et vous serez enfin sur la même longueur d'onde que les six millions de pauvres bougres en attente de traitement.