La Chine abat les animaux de compagnie des patients atteints de la COVID-19 en vertu d’une nouvelle loi (Great Game India)

La Chine abat les animaux de compagnie de patients atteints de la COVID-19 en vertu d’une nouvelle loi

Article originel : China Slaughtering Pets Of COVID Patients Under New Law

Great Game India, 22.11.21

La Chine abat des animaux de compagnie de patients atteints de la COVID-19 en vertu d’une nouvelle loi draconienne. Selon les responsables, il s’agit de prévenir l’infection virale. Mais les amoureux des animaux du pays n’y consentent pas et le considèrent comme une règle « inhumaine ». L’idée a été étouffée par les experts, car il n’y a aucune preuve qui soutient le rôle de la transmission virale par les animaux de compagnie.

Chengdu, une résidente de Chengdu a affirmé que ses animaux de compagnie avaient été déplacés de la maison à la quarantaine et tués pendant qu’elle était en quarantaine.



Les tueurs ont dit à la presse qu’il n’y avait pas d’options de traitement pour les animaux infectés et que la mort était la seule option qui restait pour ces animaux. Si ces animaux infectés ne sont pas traités, ils continueront de laisser des traces de virus.

Un travailleur a dit à Beijing News qu’il n’y avait probablement pas de traitement médical professionnel pour les animaux infectés par le nouveau coronavirus.

Cette idée a été étouffée par les experts, car il n’existe aucune preuve de ce genre qui soutient le rôle de la transmission virale par les animaux de compagnie...

Lire la suite