La FDA demande aux tribunaux 55 ans pour publier entièrement les données sur le vaccin Pfizer contre la COVID-19 (Epoch Times)

La FDA demande aux tribunaux 55 ans pour publier entièrement les données sur le vaccin Pfizer contre la COVID-19

Article originel : FDA Asks Court for 55 Years to Fully Release Pfizer COVID-19 Vaccine Data

Par Ivan Pentchoukov

The Epoch Times, 18.11.21

Le 15 novembre, la Food and Drug Administration (FDA) a demandé à un juge fédéral de lui accorder jusqu’en 2076 pour qu’elle lui remette tous les documents en sa possession liés à l’approbation du vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19.

La demande de la FDA a été déposée dans le cadre d’une poursuite en vertu de la Freedom of Information Act (FOIA) par un groupe de transparence médicale. Le gouvernement a dit à la cour qu’il avait 329 000 pages de documents conformes à la demande de la FOIA et a proposé de libérer 500 pages par mois pour permettre la suppression de documents exemptés. À ce rythme, la FDA publierait tous les dossiers en question dans un peu moins de 55 ans.

Le demandeur, Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT), est un groupe de médecins et de scientifiques, dont Harvey Risch, professeur d’épidémiologie à la Yale School of Public Health.

Le groupe a déposé la plainte (pdf) après que la FDA ait refusé leur demande d’accélérer la publication des documents. Le demandeur et le défendeur, incapables de s’entendre sur un calendrier de divulgation, sollicitent une audience pour plaider leur cause devant le juge, qui pourrait rendre une décision à cet égard.

« La promesse de transparence de la FDA est, pour le moins, une pile d’illusions », a écrit Aaron Siri, dont la société représente PHMPT dans le procès, dans un billet de blog le 17 novembre.



« Il a fallu à la FDA exactement 108 jours entre le moment où Pfizer a commencé à produire les dossiers d’homologation et le moment où la FDA a homologué le vaccin Pfizer », poursuit Siri. « Prenant la FDA au mot, elle a procédé à un examen et à une analyse approfondis, rigoureux et complets de ces documents afin de s’assurer que le vaccin Pfizer était sûr et efficace pour l’homologation. Bien qu’il puisse effectuer cet examen approfondi des documents de Pfizer en 108 jours, (la FDA) demande maintenant plus de 20 000 jours pour rendre ces documents accessibles au public. »...

Lire la suite