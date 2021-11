La France est le plus récent des pays européens à déconseiller aux personnes de moins de 30 ans de recevoir le vaccin Moderna COVID-19 en raison du risque d'inflammation cardiaque rare (Daily Mail)

La France est le dernier pays européen à déconseiller aux personnes de moins de 30 ans de recevoir le vaccin Moderna COVID-19 en raison du risque d'inflammation cardiaque rare.

Article originel : France becomes latest European nation telling people under age 30 NOT to get the Moderna COVID-19 vaccine due to risk of rare heart inflammation

Daily Mail



Lundi, les autorités sanitaires françaises ont recommandé aux adultes de moins de 30 ans de recevoir le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer au lieu du Moderna.

Les responsables citent des données montrant que les jeunes qui reçoivent le vaccin Moderna sont cinq fois plus susceptibles de développer une inflammation cardiaque.

D'autres pays ont également restreint l'utilisation du vaccin chez les jeunes, notamment le Danemark, l'Islande, la Finlande et la Suède.

Les pays nordiques invoquent des données non publiées montrant que l'injection de Moderna provoque de rares cas d'inflammation cardiaque chez les jeunes pour justifier leur décision.

Les CDC ont averti que l'inflammation cardiaque est un effet secondaire potentiel du vaccin lorsqu'il est utilisé chez les jeunes hommes...

