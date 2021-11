La mauvaise estimation de l'inflation qui complique l'agenda de Biden (New York Times)

La mauvaise estimation de l'inflation qui complique l'agenda de Biden Article originel : The Inflation Miscalculation Complicating Biden's Agenda New York Times, 24.11.21

WASHINGTON - Les principaux économistes du président Joe Biden s'inquiètent depuis le début de son administration que la hausse de l'inflation puisse entraver la reprise de l'économie après la récession, ainsi que sa présidence. Au printemps dernier, les conseillers de Biden ont commis une erreur de prévision qui a contribué à transformer leurs craintes en réalité, un calcul qui s'est étendu à la décision de cette semaine de renommer le président de la Réserve fédérale.

Les responsables de l'administration ont surestimé la rapidité avec laquelle les Etatsuniens allaient commencer à dépenser de l'argent dans les restaurants et les parcs à thème, et ils ont sous-estimé le nombre de personnes qui voulaient commander de nouvelles voitures et de nouveaux canapés.

Les conseillers de Biden, ainsi que des économistes et certains scientifiques, pensaient que la généralisation de la vaccination contre le coronavirus accélérerait le retour à la vie d'avant la pandémie, une vie où les gens dînaient au restaurant et remplissaient les chambres d'hôtel pour des conférences, des mariages et d'autres événements en personne.

Au lieu de cela, l'émergence du variant delta du virus au cours de l'été et de l'automne a ralenti ce retour à la normale. Les Etatsuniens sont restés à la maison, où ils ont continué à acheter des biens en ligne, ce qui a mis à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement mondiales et fait grimper en flèche le prix de presque tous les biens économiques...

