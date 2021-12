La radio France info au service de Big Pharma ?

Ce matin, le vice-président de Moderna, Dan Staner, a été interviewé sur les ondes de la radio France info. On a rarement vu une interview aussi complaisante. Pas une seule fois le journaliste n'a abordé les effets secondaires rapportés à type de myocardite dans la presse internationale et scientifique. Pas une seule fois, le journaliste n'a évoqué la suspension pour les jeunes adultes du vaccin Moderna par des pays comme la Suède, le Danemark, la Norvège, l'Islande.

- L'Islande arrête les vaccins Moderna en raison de craintes d'inflammation cardiaque (Medicalxpress.com)

- Covid-19 : la Suède suspend "par précaution" le vaccin Moderna pour les moins de 30 ans (France Tv Info)

- Le vaccin moderna n’est plus administré en Suède pour les moins de 30 ans. Personne n'en parle en France ! Blachier : "Ce qui a été observé avec Moderna peut être observé avec Pfizer" (Vidéo)

- Le discours de la Sénatrice Laurence Muller-Bronn s'opposant à la vaccination et au passe sanitaire obligatoire au Sénat rappelant que le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède "ont interdit le vaccin Moderna pour les hommes jeunes" et que les vaccins génétiques sont toujours en phase d'expérimentation (Vidéos)

- Selon The Daily Mail, les CDC convoquent une réunion d'urgence après la découverte de 226 cas de myocardite chez des adolescents ayant reçu le vaccin de Pfizer ou de Moderna

- Les jeunes hommes de moins de 30 ans qui reçoivent le vaccin Moderna contre la COVID-19 sont plus susceptibles de développer une inflammation cardiaque rare que ceux qui reçoivent le vaccin Pfizer, révèlent les CDC (Daily Mail)

- 1,63 million de vaccins Moderna suspendus au Japon à cause d'une anomalie (AFP)

- D'après les centres de pharmacovigilance de Lille et de Besançon, le vaccin Moderna entraînerait des -risques accrus de myocardites dès la seconde injection (Vidéo)

- Les vaccins contre la COVID-19 sont 98 fois plus mortels que les vaccins contre la grippe selon les rapports du VAERS (TrialSite News)





Récemment la France a déconseillé ce vaccin pour les adultes de moins de 30 ans.

- Covid-19 : pour les doses de rappel, la HAS ne recommande plus Moderna (Orange actualités)

- La France est le plus récent des pays européens à déconseiller aux personnes de moins de 30 ans de recevoir le vaccin Moderna COVID-19 en raison du risque d'inflammation cardiaque rare (Daily Mail)

- Vaccins contre la Covid-19 le risque cardio-vasculaire confirmé (Le Progrès)



On ne demandait pas à la radio d'Etat de faire comme sur notre blog, un recensement de ce qui pose problème - principe de précautions d'un vaccin expérimental - mais au moins de signaler ces infos aux cerveaux disponibles pour les aider à décider en leur âme et conscience quant à la vaccination et au type de vaccin qu'il pourrait choisir. Il y a également des vaccins traditionnels à virus tué avec nettement moins d'effets secondaires dont personne ou presque ne parle dans les médias de masse.



Au contraire, France info a porté le crachoir à Dan Staner lui laissant dérouler ses arguments pour finir en apothéose avec un qu'avez-vous à dire aux parents d'enfants de 3 ans qui craignent pour la vaccination de leurs enfants sans évoquer le rationnel de leurs craintes.



Ce n'est pas du journalisme mais de la propagande. On finira par croire que France info cire les pompes de Big Pharma. Le vice-président a tranquillement déroulé son business plan sur le service public et ses 3 options pour lutter contre le nouveau variant à la mode dénommé omicron, anagramme de moronic signifiant "crétin" en anglais et que certains disent aussi inoffensifs que le variant delta pour la majeure partie de la population, voire même plus inoffensif.

- L'Europe n'a découvert jusqu'à présent que des cas légers ou asymptomatiques d'Omicron (Bloomberg)



Ça ressemble à un retournement de blouse… mais qui est le bienvenu ! https://t.co/0y0tNZUi0F — Alain Houpert (@alainhoupert) November 30, 2021





Voici une autre interview toute aussi complaisante publiée sur France info et datant quant à elle de mai 2021. De notre point de vue, déplorable et inquiétant !



- France info 27.05.21 Covid-19 : le laboratoire Moderna préconise une dose de rappel "dès la fin de l'été" pour les premiers vaccinés Dan Staner, vice-président de la société de biotechnologie américaine, a détaillé sur franceinfo, sa "nouvelle stratégie avec des vaccins de rappel", contre les variants... Lire la suite



A quand l'information faite par des robots IA programmés par Big Pharma et l'Etat ?