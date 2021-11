Le chanteur emblématique Van Morrison a été poursuivi pour des commentaires sur la COVID-19 à l'encontre du ministre de la santé nord-irlandais (RT)

L'avocat de Morrison, Joe Rice, a déclaré que son client regrettait que Swann ait décidé de porter l'affaire devant les tribunaux et qu'il était "déçu par la publicité qui entoure également la question de la procédure".

La légende de la musique a "constamment fait campagne" en faveur de l'assouplissement des restrictions imposées par la loi Covid-19, car il estime qu'elles sont "illégales dans la mesure où elles imposent une interdiction générale à tous les musiciens de jouer de la musique en direct, mettant ainsi en danger leurs moyens de subsistance", a souligné Joe Rice.

L'année dernière, Swann a critiqué Morrison pour ses chansons sur les restrictions liées au coronavirus, notamment "Born to Be Free", "As I Walked Out" et "No More Lockdown".

Dans son article pour le magazine Rolling Stone, le ministre a déclaré que l'Irlande du Nord était fière de la réussite musicale de Morrison, mais que ses commentaires sur la Covid-19 laissaient "un réel sentiment de déception".