Le directeur de l'OMS déclare à Bolsonaro que les vaccins "ne préviennent pas la Covid" et "ne recommande pas les passeports vaccinaux pour l'instant" (LifeSite News)

Le président brésilien Jair Bolsonaro a interrogé le directeur de l'OMS Tedros Adhanom sur l'efficacité des vaccins et de l'immunité lors du sommet du G20 à Rome.

ROME (LifeSiteNews) - Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, a déclaré au président brésilien Jair Bolsonaro que l'OMS ne "recommande pas" les passeports vaccinaux ou les confinements "pour l'instant", et que les vaccins "ne préviennent pas la COVID."

Lors du sommet du G20 2021 à Rome les 30 et 31 octobre, le président Bolsonaro et le directeur de l'OMS, Adhanom, ont discuté de l'état de la vaccination contre la COVID, des passeports vaccinaux, du coût économique des confinements et d'autres questions relatives à la réponse du monde à la pandémie déclarée de COVID-19.

Leur discussion a été enregistrée, et Adhanom s'est exprimé en anglais tandis que Bolsonaro communiquait avec le tsar éthiopien de la santé publique par l'intermédiaire d'un interprète. Bolsonaro a entamé la discussion en demandant à Adhanom quel était l'effet sur l'économie des restrictions imposées pour la COVID, notamment les mesures de confinement, et si l'OMS avait déjà pris en considération la mise en œuvre de ces mesures.

Ajoutant à son inquiétude quant aux conséquences économiques des confinements sur les pauvres, Bolsonaro a déclaré que "dans le monde entier, il y a des gens qui ont besoin de travailler pour se nourrir" et que si les confinements devaient se poursuivre, "l'économie s'effondrerait".

Adhanom n'a pas répondu directement aux questions posées, mais a déclaré qu'il ne voyait pas la nécessité d'imposer de nouveaux confinements au Brésil en raison des taux de vaccination élevés dans ce pays. Il a également déclaré que tant que le Brésil continuera à recommander le port de masques et le lavage des mains, cela limitera la nécessité de procéder à des confinements.

Le président brésilien a interrogé Adhanom sur les passeports vaccinaux et a demandé si l'OMS avait une position officielle sur la question. Le directeur de l'OMS a répondu que l'organisation ne les recommandait pas car dans certains endroits, comme en Afrique, l'accès aux vaccins est "faible", ce qui signifie que les gens pourraient être victimes de "discrimination" s'ils ne sont pas vaccinés.

Bolsonaro a été ouvert sur son choix de ne pas prendre un vaccin contre la COVID contaminé par l'avortement (testé sur des foetus, NdT), se fiant plutôt à l'immunité naturelle. "J'ai décidé de ne pas me faire vacciner. Je regarde les nouvelles études, je suis déjà le mieux immunisé, pourquoi me ferais-je vacciner ?" a-t-il déclaré le mois dernier lors d'une émission de radio brésilienne.



Il existe actuellement plus de 100 études de recherche qui montrent que l'immunité acquise naturellement est égale ou plus robuste et supérieure aux vaccins existants.

Il a également déclaré qu'il serait "le dernier Brésilien" à se faire vacciner. En outre, l'année dernière, il a remis en question la vision que les gens ont du virus, déclarant que "le Brésil doit cesser d'être un pays de mauviettes... nous allons tous mourir un jour".

Le président Bolsonaro a également déclaré au responsable de la santé mondiale que "beaucoup de ceux qui ont reçu la deuxième dose [du vaccin] sont en train de contracter la COVID." Tedros Adhanom a rétorqué que "le vaccin ne prévient pas la COVID, mais il prévient les maladies graves et la mort." Bolsonaro a rapidement répondu qu'en dépit de cette affirmation, "au Brésil, beaucoup de ceux qui ont reçu la deuxième dose sont en train de mourir".