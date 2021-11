Le directeur médical de la clinique de Chemnitz s'est-il suicidé après avoir dénoncé dans une lettre un "génocide" lié à la vaccination ? (Libération)

Une rumeur consécutive au suicide d’un directeur de clinique en Allemagne, affirme qu’il aurait laissé une lettre d’adieu contre la vaccination. La police et la ville de Chemnitz démentent l’existence d’une telle lettre. Le défunt défendait la vaccination en août.



Une rumeur diffusée sur les réseaux sociaux en France, comme en Allemagne, affirme que le chef de la clinique de Chemnitz aurait justifié son suicide par un message d’adieu dénonçant la vaccination contre le Covid : «Je ne peux plus vivre avec les mensonges aux citoyens et aux patients que les vaccins seraient inoffensifs, c’est un génocide.»

Rumeur d’une lettre d’adieu

La mort du directeur de la clinique de Chemnitz, Thomas Jendges, est avérée. Le 2 novembre, la ville de Chemnitz a publié un communiqué annonçant son «tragique décès». La presse, locale et nationale, a depuis détaillé qu’il s’agit d’un suicide au sein de l’hôpital. «Profondément affecté», le maire de Chemnitz, Sven Schulze a présenté ses condoléances dans un texte, où il souligne qu’«hier soir encore, nous avons longuement échangé sur la situation difficile liée au Covid».

Selon nos confrères du site de fact-checking germanophone Mimikama, la rumeur d’une lettre d’adieu antivax a été relayée principalement sur les réseaux sociaux et sur les applications de messagerie en Allemagne. Le contenu de la lettre n’est jamais directement cité et l’information proviendrait, selon les relais du supposé message, «de sources policières».

«Aucune source»

Mais l’existence d’une lettre d’adieu critiquant la vaccination contre le Covid a été démentie le 9 novembre par la direction de la police de Chemnitz ainsi que par la mairie de Chemnitz auprès de l’agence de presse allemande DPA. L’information a également été démentie par la revue KU Gesundheitsmanagement, spécialisée dans le management des entreprises de santé. Sous son article consacré au décès de Thomas Jendges, le site répond aux commentaires complotistes : «Nous ne disposons d’aucune information ou source officielle concernant une lettre d’adieu de M. Jendges. Les commentaires rédigés ici au sujet d’une éventuelle lettre sont des opinions personnelles qui ne reposent à ce jour sur aucune source.»

Le défunt Thomas Jendges n’était pas non plus connu pour des prises de position contre la vaccination. Au contraire, dans un communiqué du 31 août 2021, annonçant l’ouverture d’un centre de vaccination à la clinique de Chemnitz, il déclarait : «Avec cette offre de vaccination, nous voulons, en collaboration avec la ville, continuer à endiguer la pandémie du coronavirus. La vaccination réduit considérablement le risque d’une infection et d’une maladie grave due au Sars-CoV-2. C’est pourquoi nous sommes heureux d’offrir cette possibilité de vaccination.»