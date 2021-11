Le Dr Martin Blanchier commente le rapport de l'ATIH révélant que "les patients Covid représentaient 2% de l'ensemble des patients hospitalisés en France sur l'année 2020" (Vidéo)

Selon un nouveau rapport publié récemment par l'ATIH, l'Agence Technique de l'Information sur l'hospitalisation sur la Covid, les patients Covid représentaient 5% des patients hospitalisés en réanimation en 2020 et 2% de l'ensemble des patients hospitalisés sur l'année 2020.





Voici le passage du rapport de l'ATIH incriminé :

"Combien de patients ont été hospitalisés pour COVID-19?

218000 patients hospitalisés en 2020 pour prise en charge de la COVID-19.

Au cours de l’année 2020, 218000 patients ont été hospitalisés pour prise en charge de la COVID-191(Tableau 1). Les patients COVID représentent 2% de l’ensemble des patients hospitalisés au cours de l’année 2020, tous champs hospitaliers confondus (Figure 1) .En moyenne, ces patients COVID ont été hospitaliséssur une durée de 18,2journées au cours de l’année 2020..."



Et plus loin : "Au cours de l’année 2020, les patients Covid représentent 5 % de l’ensemble des patients pris en charge en service de soins critiques."...