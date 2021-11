Le mardi 9.11.21 le monarque de la République française doit faire une importante déclaration. Va-t-il rendre la vaccination obligatoire à tous les Français ou bien systématiser la 3ème dose avec passe sanitaire à la clé ?

Le mardi 9.11.21, le président Macron, monarque de la République sous la Vème République (un statut envié par nombre d'apprentis dictateurs), doit faire une allocution télévisée auprès de ses concitoyens pour faire une déclaration importante sur la situation sanitaire française. Selon le Midi Libre, cette intervention portera sur "une partie sur la situation sanitaire et une autre "sur la reprise économique, les réformes qui sont conduites et sur l'ensemble des sujets qui traversent notre pays aujourd'hui" a-t-il indiqué. Au sujet de l'économie, le président pourrait également évoquer la bonne reprise de l'activité dont le redressement est plus fort que prévu. Parmi les pistes évoquées, la possibilité de rendre la troisième dose de vaccin obligatoire."

Sa dernière allocution avait rendu le passe sanitaire obligatoire et la vaccination obligatoire pour toutes les professions en contact avec le public (hormis les policiers). Celle du 9.11.21 va-t-elle rendre la vaccination obligatoire pour tous ou systématiser la 3ème dose pour tous dans son royaume avec passe sanitaire à la clé ? Vous le saurez mardi prochain.



Le 12 juillet, 2021, quand Macron avait fait sa déclaration, elle avait été précédée d'un commentaire du Pr. Raoult légitimant la vaccination anti-Covid auprès des soignants, quelle sera sa position à présent maintenant qu'il a le conseil de l'ordre des médecins à ses trousses ?



Time will tell...