Le Royaume-Uni est le premier pays à approuver le médicament antiviral contre la Covid, qui change la donne (The Times)

Le Royaume-Uni est le premier pays à approuver le médicament antiviral contre la Covid, qui change la donne.

Article originel : UK first to approve ‘game-changing’ antiviral Covid pill

Par Tom Whipple, rédacteur scientifique

The Times, 4.11.21



Il a été démontré que le molnupiravir réduit de moitié les risques d'hospitalisation chez les personnes les plus vulnérables.

Des centaines de milliers de patients parmi les plus à risque vont recevoir cet hiver un médicament antiviral pour traiter la covid, le Royaume-Uni étant devenu le premier pays à approuver ce traitement.

Il a été démontré que le molnupiravir, un médicament administré par voie orale, réduit de moitié les risques d'hospitalisation des patients les plus vulnérables, à condition qu'il soit administré rapidement après l'apparition des symptômes...

