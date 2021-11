Les cas et les décès liés à la COVID-19 explosent en Allemagne, alors que les infections malgré la vaccination sont en plein essor (TrialSite News)

Les cas et les décès liés à la COVID-19 explosent en Allemagne, alors que les percées infectieuses sont en plein essor

Article originel : COVID-19 Cases & Deaths Skyrocket in Germany as Breakthrough Infections on the Rise

Les cas et les décès liés au COVID-19 montent en flèche en Allemagne, où l'on assiste à une recrudescence des infections malgré la vaccination.

Bien que l'Allemagne soit entièrement vaccinée à près de 70 % - et que l'écrasante majorité des personnes âgées de 18 ans et plus soit immunisée - le nombre de cas de COVID-19 monte en flèche alors qu'une quatrième vague balaie l'Allemagne et d'autres régions d'Europe. Avec des vaccins qui ne durent que quelques mois avant que des infections percutantes ne se produisent fréquemment, les autorités doivent désormais tenir compte des conditions de pandémie en cours, du moins à court terme.

Les chiffres

L'Allemagne a connu quelques poussées d'infections en mars et avril 2020, puis une deuxième poussée massive entre octobre 2020 et fin 2020. Une campagne de vaccination de masse est passée à la vitesse supérieure au cours de la nouvelle année ; toutefois, en mars 2021, les cas ont recommencé à grimper en flèche.

Cependant, en mai 2021, le nombre de cas a chuté, car la vaccination a sans aucun doute joué un rôle, de même que plusieurs mesures de santé publique prises par les autorités sanitaires sous la direction du ministre allemand de la santé, Jens Spahn. Au 1er juillet 2021, le nombre moyen de nouveaux cas (moyenne sur 7 jours) était tombé à 578 par jour, soit le nombre d'infections le plus bas depuis le début de l'année 2020. Cependant, les infections ont commencé à augmenter en août et, le 10 septembre, la moyenne des nouvelles infections sur 7 jours est passée à 10 858 par jour. Mais là encore, ...



