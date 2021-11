Les enfants de cinq ans vont se voir proposer des vaccins anti-Covid dans quelques mois, selon des plans secrets du NHS (The Sun)

Les enfants de cinq ans vont se voir proposer des vaccins anti-Covid dans quelques mois, selon des plans secrets du NHS.

Article originel :Kids as young as five set to be offered Covid jabs within months under secret NHS plans

Par Stephen Moyes et Nick McDermott

The Sun, 19.11.21

Les enfants dès l'âge de cinq ans devraient se voir proposer les vaccins anti-Covid dans les mois à venir, selon les plans secrets du NHS.

Des fuites montrent que les responsables de la santé se préparent à vacciner les enfants âgés de 5 à 11 ans au printemps prochain.

Les autorités craignent que la Covid continue de faire rage jusqu'en 2024, ce qui rendrait nécessaire la vaccination des jeunes Britanniques.

Les États-Unis ont déjà commencé à vacciner les enfants dès l'âge de cinq ans, et Israël devrait leur emboîter le pas d'ici quelques jours.

Les responsables de la santé ont été tenus de garder le secret sur la campagne de printemps, car ils craignent que cette initiative ne suscite une réaction négative de la part de certains parents.

Avant que le déploiement puisse avoir lieu, les autorités réglementaires britanniques doivent encore donner leur feu vert pour l'utilisation chez les moins de 12 ans.

Les experts du Comité conjoint sur la vaccination et l'immunisation doivent également approuver l'utilisation du vaccin chez les enfants âgés de cinq à onze ans.

Selon le dernier "scénario de planification", les responsables du NHS prévoient qu'un programme de rappel régulier du Covid sera également nécessaire pour protéger les Britanniques vulnérables. Il prévoit que les épidémies de virus se poursuivront jusqu'en 2023/24.

Une source haut placée a révélé : "Des plans top secrets révèlent ce qui est en jeu si nous voulons remporter une victoire significative sur la Covid. Il est prévu de demander aux parents la permission de vacciner des enfants dès l'âge de cinq ans"...

