Les exfiltrations, une tradition françafricaine (Afrique XXI)

Blaise Compaoré est le grand absent du procès des assassins de Thomas Sankara et de douze de ses camarades, qui a repris le 25 octobre. S’il échappe à la justice de son pays, c’est à la France qu’il le doit : il y a tout juste sept ans, l’armée française l’a aidé à fuir la colère du peuple. Cette exfiltration n’était pas la première du genre. Depuis plusieurs décennies, le pouvoir français a régulièrement volé au secours de ses « amis » sur le continent.

C’est le grand absent du procès des assassins de Thomas Sankara et de douze de ses camarades qui a repris le 25 octobre dernier à Ouagadougou, après deux semaines d’interruption. Comme lors de l’ouverture, le 11 octobre, de ce procès historique qui doit situer les responsabilités dans la tuerie du 15 octobre 1987 qui a mis fin à la révolution sankariste, seuls douze des quatorze prévenus étaient assis sur le banc des accusés le jour de la reprise. Blaise Compaoré, le principal suspect, accusé d’« attentat à la sûreté de l’État », de « complicité d’assassinat » et de « recel de cadavre », et dont les proches de Sankara – ainsi qu’une bonne partie du peuple burkinabé – sont persuadés de sa culpabilité, n’était pas là, au grand dam des familles des victimes1...