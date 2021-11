Les Houthis du Yémen disent avoir attaqué des villes saoudiennes et des installations d'Aramco (MEM)

Les Houthis du Yémen disent avoir attaqué des villes saoudiennes et des installations d'Aramco.

Article originel : Yemen's Houthis say they attacked Saudi cities, Aramco facilities

Middle East Monitor, 21.11.21



Le mouvement Houthi du Yémen, aligné sur l'Iran, a déclaré samedi avoir tiré 14 drones sur plusieurs villes d'Arabie saoudite, notamment sur les installations de Saudi Aramco à Djeddah, rapporte Reuters.

La coalition dirigée par l'Arabie saoudite qui combat les Houthis au Yémen avait déclaré vendredi avoir détruit trois drones lancés vers le sud de l'Arabie saoudite et un quatrième au-dessus du Yémen. Elle a ajouté que le groupe "n'a pas réussi à lancer deux missiles balistiques" et que ceux-ci sont tombés à l'intérieur du Yémen.

Saudi Aramco, la société pétrolière d'État, a déclaré, lorsqu'elle a été contactée par Reuters, qu'elle répondrait dès que possible.

Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Sarea, a déclaré lors d'une conférence de presse télévisée que le groupe avait attaqué les raffineries d'Aramco à Djeddah ainsi que des cibles militaires à Riyad, Djeddah, Abha, Jizan et Najran.



La déclaration de Sarea contenait des inexactitudes. Il mentionnait le mauvais nom de l'aéroport international de Djeddah et le mauvais emplacement de la base King Khalid, affirmant qu'elle se trouvait à Riyad alors qu'elle est en réalité dans le sud du royaume.

La coalition dirigée par l'Arabie saoudite a déclaré plus tard samedi qu'elle avait attaqué 13 cibles au cours d'une opération militaire contre les Houthis au Yémen.

L'opération a touché des dépôts d'armes, des systèmes de défense aérienne et des systèmes de communication de drones dans les provinces de Sanaa, Saada et Marib, a indiqué la coalition.

La raffinerie d'Aramco à Djeddah a été mise hors service en 2017, mais elle y possède une usine de distribution de produits pétroliers que les Houthis avaient déjà visée en mars.

Les Houthis ont lancé à plusieurs reprises des attaques transfrontalières contre l'Arabie saoudite à l'aide de drones et de missiles depuis que la coalition est intervenue au Yémen en mars 2015 après que le mouvement a chassé le gouvernement soutenu par l'Arabie saoudite de la capitale, Sanaa.

Les efforts déployés par les Nations unies et les États-Unis pour parvenir à un cessez-le-feu au Yémen sont au point mort.

Le conflit, considéré comme une guerre par procuration entre l'Arabie saoudite et l'Iran, est dans une impasse militaire depuis des années. Les Houthis poursuivent une offensive à Marib, le dernier bastion du gouvernement internationalement reconnu dans le nord du pays, ainsi que dans d'autres régions du Yémen.