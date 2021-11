Les mémos de la terreur révèlent la responsabilité de la France dans les crimes de la dictature d’Abdel Fattah Al-Sissi en Egypte (Disclose)

Les mercenaires du ciel

Depuis 2010, la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et la direction du renseignement militaire (DRM), travaillent main dans la main avec cette entreprise inconnue du grand public. Ils font appel à ses services pour leur fournir des avions espions mais aussi des employés – pilotes, analystes et techniciens – dans le cadre de missions secrètes où le renseignement aérien joue un rôle primordial. Comme c’est le cas pour l’opération Sirli menée en Egypte, depuis 2016, au nom de la lutte contre le terrorisme mais dont les informations ont été détournées et utilisées par le régime d’Abdel del Fattah Al-Sissi pour commettre des exécutions arbitraires.



« AIDE PRÉCIEUSE »

A l’époque, la dictature égyptienne demande un soutien à l’armée française et son service de renseignement pour l’aider à surveiller ses 1 200 kilomètres de frontière avec la Libye, alors plongée dans le chaos. La France accepte et propose de mettre à sa disposition des hommes ainsi qu’un avion équipé de caméras de surveillance et d’outils d’interception des communications téléphoniques. A la différence des drones, ces aéronefs, dits « avions légers de surveillance et de reconnaissance » (ALSR), peuvent voler de longues heures et à très haute altitude sans éveiller les soupçons de ceux qu’ils traquent. Le problème, c’est que jusqu’en 2020, la flotte militaire française en était totalement dépourvue.

C’est donc tout naturellement que la DRM se tourne vers CAE Aviation, son prestataire habituel pour ce type mission. Le contrat, classé « secret-défense », autorise la société à envoyer un ALSR (un Merlin III puis un Cessna 208)et ses six membres d’équipages – deux pilotes et quatre analystes – sur la base militaire de Marsa Matruh, au cœur du désert occidental égyptien.