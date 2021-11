Malgré la vaccination de masse, l'Europe redevient l'épicentre de la pandémie et plus particulièrement l'Allemagne selon l'AFP

L'Europe redevient l'épicentre de la pandémie, nouvelles mesures sur le continent américain

AFP

Note de SLT : Selon l'OMS l'augmentation des cas s'explique par la combinaison d'une couverture vaccinale insuffisante et d'un assouplissement des dispositifs mis en place contre le Covid. L'Allemagne a néanmoins près de 69% de sa population est totalement vaccinée. Faudra-t-il atteindre 100% pour enrayer l'épidémie à moins que les vaccins soient inefficaces pour l'arrêter ? Cela ne semble pourtant pas le point de vue del'OMS qui pousse à encore plus de vaccination des populations. Rappelons qu'usuellement on considérait qu'avec 60 à 70% de la population immunisée on atteignait l'immunité collective. Les temps changent !