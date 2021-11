Molnupiravir : mutagène, cancérigène, autorisé au Royaume-Uni (TrialSite News)

Molnupiravir : mutagène, cancérigène, autorisé au Royaume-Uni Article originel : Molnupiravir: mutagenic, carcinogenic, authorized in the UK TRialSite News, 6.11.21

L'autorisation au Royaume-Uni du Molnupiravir pour traiter la COVID-191 légere/modérée en dit long sur l'actuel syndrome de dérangement générée par la COVID-19. L'efficacité du Molnupiravir est marginale, mais sa mutagénicité et sa cancérogénicité sont réelles. Les informations publiées par la MHRA britannique font état d'une toxicité pour la moelle osseuse découverte lors de certains essais précoces, ce qui a déjà été suggéré dans un article de ce site. Ainsi, le Molnupiravir est susceptible de provoquer des leucémies.

La ré-analyse des données dans le communiqué de presse de Merck d'octobre, suggère que les résultats annoncés montrent une efficacité beaucoup plus faible que celle revendiquée, même sans remettre en question la conduite de l'essai et le rapport. Le fait que Merck n'ait pas publié ces données est alarmant. Merck a également omis de divulguer les résultats des patients qui ont été recrutés après la date limite de l'examen intermédiaire.

L'autorisation britannique révèle également que la population participant à l'essai de Merck était plus jeune et moins à risque que la population générale. Lorsqu'elle a été traitée par le Molnupiravir, la population de l'essai a eu des résultats moins bons que la population générale comparable non....



Lire la suite