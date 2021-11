Novak Djokovic insiste sur la "liberté de choix essentielle" concernant le vaccin contre la Covid. Refusant de dire si il a été vacciné, il pourrait ne pas être autorisé à participer à l'Open d'Australie (The Independent)

Novak Djokovic insiste sur la "liberté de choix essentielle" concernant le vaccin contre la Covid

Article originel : Novak Djokovic insists ‘freedom of choice essential’ on Covid vaccine

The Independent / AP, 17.11.21

La participation de Djokovic à l'Open d'Australie est remise en question de son statut vaccinal. Novak Djokovic refuse de dire s'il a été vacciné.



Le numéro un mondial Novak Djokovic a réitéré sa position sur la liberté de choix concernant la prise du vaccin Covid, alors que le suspense grandit sur sa participation à l'Open d'Australie en janvier.

Le Serbe Djokovic a refusé à plusieurs reprises de divulguer son statut vaccinal et a déclaré le mois dernier qu'il n'était pas certain de défendre son titre à Melbourne Park, "les choses étant ce qu'elles sont". Les représentants du gouvernement de l'État de Victoria, où se déroule le tournoi majeur à Melbourne, ont déclaré que les joueurs non vaccinés seraient exclus du tournoi.

Le non-conformiste Nick Kyrgios a déclaré cette semaine dans son podcast qu'il était "doublement vacciné" mais qu'il ne pensait pas qu'il était juste de forcer quiconque, et encore moins les athlètes, à se faire vacciner. En réponse aux commentaires de Kyrgios, qui a critiqué Djokovic à de nombreuses reprises dans le passé pour diverses raisons, le Serbe a déclaré : "C'était inattendu, sachant ce qui venait de lui à mon égard ces deux dernières années.

"Mais cette fois, je dois être d'accord avec lui pour dire que la liberté de choix est essentielle pour tout le monde, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre", a déclaré le joueur de 34 ans aux journalistes à Turin, où il participe aux ATP Finals de fin de saison.

"Peu importe qu'il s'agisse de vaccination ou de toute autre chose dans la vie. Vous devriez avoir la liberté de choisir, de décider ce que vous voulez faire. Dans ce cas particulier, ce que vous voulez mettre dans votre corps."...

